“Por la calle huelo cada día que este año la gente tiene muchas ganas de Carnaval”

–¿Qué espera de ‘Los del veredicto’ después del éxito de crítica y público que obtuvieron con ‘Los caraduras de Cai?

–Lo cierto es que no hemos cortado el hilo del Carnaval. Podría decirse que hemos empalmado una agrupación con otra y eso nos ha valido para no quedarnos adormilados. Hemos seguido el ritmo de ensayos, de vernos, y ha sido algo continuo. Las expectativas son buenas. El día que nos ha tocado cantar nos pareció muy pronto cuando se celebró el sorteo, pero al final nos ha venido bien.

–¿Hay cambios en el grupo con respecto al pasado año?

–Sí, tenemos tres componentes nuevos. El caja es nuevo, un segunda y también ha entrado un tenor que hace cositas por arriba para ayudar a Andrés y a Sibón. Gente joven pero con experiencia. Uno de ellos, sobrino de Sibón, ha salido con Kike Remolino en algunas agrupaciones; el caja ha salido con El Canijo cinco o seis años, también con ‘Los gladiadores de La Caleta’; y por último el más jovencito, que es el más grande de todos en estatura, que viene de la cantera pero también tiene experiencia porque ha estado con el Choza en ‘Los payasos de la tele’. La verdad es que estamos muy contentos con las nuevas incorporaciones.

–¿Y para los autores ha sido complicado preparar otro repertorio en tan poco tiempo?

–Curiosamente no. Esperábamos tener más dificultades, pero es que parece que esto va rodado, como si le hubiéramos cogido el ritmo. Ha salido todo rápido. Para nosotros lo fundamental es vernos, estar en contacto, porque el problema viene cuando no lo hacemos. Si estamos juntos salen cosas, lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a otro. Los parones no son buenos. Por eso, al quedar en Cádiz para cualquier cosa, en el local de ensayo, o incluso en los autobuses camino de las actuaciones, vamos dándole a la cabeza y se nos van ocurriendo ideas nuevas pensando siempre en el año siguiente. Una vez que nos metimos con la nueva agrupación a ensayar teníamos ya bastante trabajo adelantado. Ha sido un alivio.

–Y a cantar prontito.

–Sí, pero ya te digo. El repertorio del primer día está madurado, bien metido, y además creo que tenemos seis pasodobles y seis cuplés. No nos ha cogido el toro.

Bujío Como guiño al IX Congreso Internacional de la Lengua que del 27 al 30 de marzo se celebra en la ciudad, la redacción de Diario del Carnaval pretende atesorar las palabras del habla gaditana favoritas para las diferentes personalidades e integrantes de la fiesta grande de Cádiz que desfilarán por estas páginas durante todo el Concurso Oficial de Agrupaciones y la posterior semana de Carnaval. El Sheriff ha escogido “bujío” “Es una palabra que me encanta, que encierra mucho y que me hace mucha gracia. Un bujío es una cosa muy nuestra, así que podría quedarme con muchas, pero si tengo que elegir pues ahí va mi aportación”. Anotado queda.

–Este año, además, un Concurso que puede ser de cuatro fases para los que accedan a la última cita. ¿Más complicado?

–Bueno, simplemente que hay que aceptar que los repertorios tienen que ser más amplios si quieren dar cositas originales en todos los pases. Como mínimo ocho y luego las cositas frescas que salgan a última hora.

–Y que no te pisen cuplés.

–Claro, esa es otra. Porque igual estás muy convencido con un tema pero te lo pisan por varios sitios y entonces hay que plantearse otras cosas. Eso es como todo.

–¿Llevan mucho foame este año?

–Jajaja… no, no. Al contrario. El Concurso pasado, que era en verano, no veas la de foamé que llevábamos, y este año que igual hace frío vamos nosotros la mar de fresquitos. Este tipo es muy chirigotero pero muy sencillito. No lo veo tan impactante como el del año pasado.

–Sin querer destripar nada pero ¿algo que nos pueda adelantar de la agrupación?

–Poca cosa. Lo que sí puedo decir es que tiene el sello nuestro, vamos por la misma línea. El pasodoble crítico, marca de la casa, y luego intentar hacer reír lo máximo posible. Quizá vea la chirigota muy movida, un poco más recordando a la primera etapa mía, que íbamos tan acelerados, me recuerda un poco a eso. Música muy alegre. El grupo lo veo, no sé, más compacto que otros años quizá. Suena muy bien la chirigota. Aunque, como yo siempre digo, lo importante es el repertorio.

–¿Y que Carnaval espera?

–Por las sensaciones que tengo, a nivel general, espero un Carnaval muy bueno y con muchas ganas de todos los aficionados. Se nota en el ambiente que hay ganas. Yo, que trabajo en la hostelería, y estoy todo el día en la calle, huelo que la gente tiene muchas muchas ganas de Carnaval. Por la provincia, la gente de fuera no para de llamar de preguntar… Creo que si el tiempo acompaña vamos a tener un gran Carnaval.