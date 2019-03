El barrio medieval se disfraza de callejeras y romanceros

Un año más el Carnaval más gamberro se da cita en el Barrio del Pópulo en la ya tradicional concentración de agrupaciones callejeras, que llenan las calles del barrio medieval y sus alrededores.Las chirigotas y romanceros ilegales se alejan de la Viña para dar vida al centro, congregando en cada edición a miles de aficionados en un evento organizado por los comerciantes y vecinos del Pópulo, que por Carnaval preparan un programa completo para todos los días de la fiesta en la calle.

A partir de las diez de la noche fueron llegando las primeras agrupaciones. La chirigota del parchís, ‘Los que la llevan de cuadritos’, cantaban en los soportales del ayuntamiento, mientras que el Showmancero cogía fuerzas para empezar sus pases.

Entrando en el Pópulo las ilegales se sucedían de esquina en esquina. Frente al Teniente Seblón, ‘Las crisálidas’ se envolvían en una manta entre ibuprofenos, como explicaban son “unos notas que han cogido una tajá muy gorda y se han enrollado en un nórdico”. “ya no salgo más , ya no bebo más. ¿Dónde estáis que voy pa allá?”, decían con muy poca vergüenza.

Por los aledaños del barrio se movieron ‘Con moño y lo loco’, una mujeres que se apuntan a un grupo de danza para mover un poco el cuerpo. La chirigota de Manolo Granados lleva nada más y nada menos que “29 años seguidos” saliendo a la calle en Carnavales. La también conocida como chirigota de los médicos, canta en su estribillo: “En esta chirigota hay un problema de identidad muy importante, yo tú, por si acaso, no me ponía delante”.

‘Las vigilantas de seguridad’ salen este año por primera vez como grupo y no querían perderse el miércoles del Pópulo. Con el compás de ‘Qué bonito está mi Cai’, que este año tanto se ha escuchado en el concurso, dicen en su estribillo: “No me pises, no me pises la acera, que la acabo de fregá, y como yo vea una huella, por los pelos te viá arrastrá”.

Y no sólo había coplas en las calles del barrio, también en sus bares, como el Teniente Seblón o el café Teatro Pay Pay. En este último se tenía previsto que pasaran más de una decena de romanceros y callejeras, como ‘El último Gin tonic’, la de Cossi, o ‘Aquellos duros antiguos’, que hacían reír antes de las diez de la noche.

A pesar de ser ya miércoles, las ganas de Carnaval de los aficionados y de las agrupaciones siguen intactas

Muy cerca andaban ‘Los del VAR A.A.’ y ‘Ojú qué viaje me han dado’, mientras que el espacio se iba reduciendo en la plaza San Martín. ‘Los sepultureros del valle’, el cuarteto callejero de Vera Luque, Paco Chouza y Selu Piulestán, actuaban en el Archivo de Indias ante un público entregado.

Por esa misma zona cantaban los comparsistas hawaianos del Niño del Tambor, ‘Los jefes de estudio’, ‘Trattoria napolitana’, o ‘Patrulla canina’.

Por el arco del Pópulo lo hacían ‘Gnome líes que me conozco’ y ‘Uno trabajando y los demás mirando’, en una noche en la que se sucedían los cuplés para todos los gustos.

Además, algunos grupos prefirieron quedarse fuera de las murallas, como la Antología de Paco Rosado, ‘Las niñas de las botas de agua’, ‘Las influencers’ o ‘Las que necesitan su espacio’. En Cobos estaba ‘Alquiler vacacional’ , en Ruiz de Bustamante ‘Los yayoflautas’ y otros grupos del COAC, como ‘Daddy Cadi’, que también se sumaron a la noche más chirigotera.