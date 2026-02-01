La asociación de vecinos Murallas de San Carlos prepara sus actos para el Carnaval de Cádiz 2026

La asociación de vecinos Murallas de San Carlos 'La Negrita' ha dado a conocer su programación carnavalesca, que comenzará el primer sábado de Carnaval, 14 de febrero, a las 13.00 horas con la celebración del III Certamen de Romanceros 'La vuelta al cartelón' patrocinado por la Diputación de Cádiz.

El domingo 15 y el lunes 16 a las 14.00 horas será el turno del III Concurso de Agrupaciones Carnavalescas, patrocinado por el Ayuntamiento, donde se premiará al mejor repertorio. Asimismo, el viernes 20 a las 16.00 se desarrollará el Concurso de Baile por Tanguillos infantil y adultos. Y el sábado 21 tendrá lugar el II Certamen de Agrupaciones de la Cantera.

El día grande de la programación carnavalesca de esta entidad vecinal llegará el Domingo de Piñata, 22 de febrero, desde las 13.30 horas, con la celebración de la XLI Gran Berza Carnavalesca. La Negrita ofrecerá, en las inmediaciones de la plaza de España, una degustación gratuita de 4.500 raciones de berza con su 'pringá' regadas con cerveza y manzanilla.

En el transcurso de esta celebración gastronómica se disputará la final del III Concurso de Agrupaciones Carnavalescas, entregándose además los premios 'Olla de Oro', 'Monumento a las Cortes' y 'Murallas de San Carlos'.

Con posterioridad al Carnaval, la asociación vecinal ha programado para el viernes 27 de febrero a las 18.00 horas la entrega de premios del Concurso de Baile por Tanguillos, con visita del pregonero infantil del Carnaval y merienda para los asistentes. También habrá una merienda, el viernes 6 de marzo a las 18.00, para los participantes del concurso de la cantera, que en fecha a determinar disfrutarán también una visita al estadio Nuevo Mirandilla.