Antonio Beiro ('Crónica de una muerte más que anunciada'): "Conectamos poco a poco y creo que en cuartos estarán las orejitas más atentas"

Antonio Beiro fue, en el Concurso, comparsista con ‘El bache’ o chirigotero con ‘Los bordes del área’, ‘De plaza en plaza’ o ‘Esto está embobao’. Vuelve al Falla con un cuarteto formado y escrito por un equipo callejero, que actúa esta noche en cuartos de final.

Pregunta.-De ser un cuarteto a priori desconocido a ser uno de los elegidos y favoritos para las siguientes fases, ¿cómo ha acogido el grupo esta repercusión?

Respuesta.-Pues, en principio con alegría, no podía ser de otra forma, pero sin ningún ánimo pretencioso de querer dar lecciones de nada, sino con toda la humildad y con la satisfacción de saber que lo que nos gusta a nosotros le ha gustado al público. Solo eso.

P.-Al cuarteto en preliminares le costó arrancar las risas, con lo que supone de miedo añadido en esta modalidad. Luego, la actuación fue creciendo. ¿Era lo previsto al no ser un cuarteto al uso?

R.-No tanto por ser un cuarteto que no es al uso, que también, pero sabíamos ya por nuestro propio repertorio que iba a ir de menos a más. Quiero decir, que no era una cuestión de que fuese o no fuese conocido el cuarteto, sí sabíamos que el estilo de este cuarteto no está hecho para competir con ningún otro cuarteto, porque son estilos totalmente diferentes. Y entonces, bueno, ahí yo creo que competimos contra, básicamente, el jurado, que es el que al final va a mandar.

P.-El cuarteto tiene el punto callejero que le dan sus componentes, conocidos en el Carnaval de la calle. ¿Es extrapolable ese Carnaval al Concurso?, ¿les ha costado adaptar el estilo al formato de la competición?

R.-A ver, el cuarteto está hecho con un equipo de gente callejera, pero no era la idea extrapolar el carnaval callejero al concurso. La idea era hacer un cuarteto para concursar, pero haciendo lo que nos gusta a nosotros en la calle. Es normal que suene callejero, puesto que los componentes que estamos ahí ya llevamos años de bagaje en la calle. Y sobre todo David Caro y yo, aunque Antonio Labajo sí ha sacado algunos romanceros, pero David y yo llevamos ya bastantes años en romanceros, y quieras o no, se ha quedado ese soniquete que, dicho sea de paso, también en cierta forma nos perjudicó, entre comillas, en el primer pase, porque trasladamos un ritmo individual demasiado lento. Y eso ya se ha corregido.

P.-Usted, de todas maneras, tiene experiencia en el Concurso y en la calle. Y conoce los códigos de uno y otro lado.

R.-Sí, uno tiene su maldad tanto en la calle como en el Falla. Sé que muchas cosas que funcionan en la calle no funcionan en el teatro, y al revés. Entonces siempre hay pautas que se cogen de la calle para el concurso que tú crees que pueden funcionar y te la juegas. Pero en cualquier caso la filosofía de este cuarteto básicamente está hecha para pasárnoslo bien nosotros. Está hecha para un año, tampoco tiene un aire competitivo con un proyecto de varios años, sino que de momento es un año, y ya te digo, con la humildad de trasladar lo que nos gusta a nosotros. Que dicho sea de paso es un trabajazo.

P.-¿Por qué?

R.-Trabajazo del equipo, puesto que yo creo que es la primera vez que sale un cuarteto con una métrica tan medida. Con las rimas ABAB, que eso yo creo que no ha salido nunca. Eso tiene una dificultad añadida, sobre todo para los que saben lo difícil que es hacer humor en esa estructura literaria. Lleva una dificultad bastante notable. Eso nos damos cuenta los aficionados que lo conocemos, ¿no? Por eso te digo que un temor nuestro era que al público le costara trabajo conectar. Afortunadamente conectamos poquito a poco y yo creo que este pase van a estar las orejitas más atentas.

P.-Hay muchas especulaciones sobre la autoría del cuarteto, aunque todo parece indicar que corresponde a autores de agrupaciones callejeras, Porque, desvelar el nombre de los autores…

R.-No, los autores no autorizaron a dar sus nombres por cuestiones personales, no querían, pero sí te puedo decir que esto es un equipo callejero en el que ha habido y en el que hay actualmente gente que se dedica a ese carnaval de la calle en diferentes modalidades o agrupaciones.

P.-¿Podemos decir que la historia de Jesús continuará con otros capítulos?

R.-La historia final de esto ya se sabe. Hemos visto la entrada en Jerusalén, hemos visto la Santa Cena y el que medianamente haya leído el nuevo testamento sabe lo que viene después. Aquí están todos los capítulos previstos. Dicho sea de paso que es una trabajadera porque vamos a full. Hemos tenido muchos problemas para sacar el cuarteto. Con cuestiones de local de ensayo, cuestiones de componentes que se nos dieron de baja, cuestiones de buscar a la persona idónea para que realizara de Dios o diosa... No ha sido fácil.

P.-Bueno, la elección del personaje de dios-diosa no ha podido ser más acertada, con la gran Koki, referente callejero.

R.-Koki es un referente importante. Ha estado ahí en preliminar y ahora vendrá otro dios u otra diosa. Ya se verá. Y habrá más componentes también. Igual que ha habido intérpretes ocasionales, pues también habrá, como manda el Nuevo Testamento, nuevos personajes.

P.-¿Cómo nació este proyecto?

R.-Nació hace ya un par de años, que fue David Caro, el padre de la criatura, quien me lo presentó. Y que, bueno, hemos venido al concurso a pasarlo bien, sinceramente, y haciendo lo que nos gusta. Cuando vemos a aficionados que nos llaman, nos dan la enhorabuena, quillo, esto es lo que hacía falta, nos alegra pero en el concurso, aunque le sobran y le faltan muchas cosas, este cuarteto tampoco tiene la pretensión de dar clases magistrales, ni que se quede para la historia. Esto es para nosotros. Y el que se apunte, pues bienvenido sea. Hemos venido a jugar y estamos jugando.

P.-¿Cómo está viendo el Concurso?

R.-Yo no soy ni nunca fui muy picado del concurso como aficionado. No podría decirte nada porque he escuchado poco, salvo coplas sueltas que me recomiendan y tal. No me da vida para tanto.