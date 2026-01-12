Andy Morales bromea con su comparsa sobre la ruptura con Lucas en el primer día del COAC 2026: "Han acabado los dos a piñas"

El COAC 2026 arrancó en su primer día con uno de los temas estrella del último año: el polémico final del dúo musical Andy y Lucas tras 20 años de carrera. Y curiosamente, fue la comparsa 'El desguace', donde sale Andy Morales, quien rompió el hielo con una letra sobre las terapias de pareja y cómo de mal ha acabado el dúo musical gaditano.

El cantante gaditano terminó su gira con Lucas rodeado de polémicas y afirmaciones que apuntaban a una pelea donde casi llegó a las manos con su compañero. Todo eso quedó atrás para el artista que ahora disfruta de su pasión por el Carnaval de Cádiz en la comparsa del Chapa. En su estreno en las tablas del Falla con esta nueva agrupación le cantó precisamente a su pasado en Andy y Lucas.

El cuplé de 'El Desguace' versaba sobre una pareja que iba a terapia para salvar su relación. Cuando llegan el especialista les recomienda unos "trucos de pareja" escapar del día a día con planes como conciertos, bailar o "hacer locuras juntos". En el remate de esta letra es cuando entra a escena el famoso dúo cuyo final ha sido algo accidentado. "Pues el Andy ha estado 20 años así con el Lucas y han acabado los dos a piñas", dicen al final entre las risas del público del Teatro Falla.

Comparsa, El Desguace - Preliminares

No fue la única referencia al abrupto final entre los cantantes gaditanos. Unos minutos antes, la chirigota 'Los Hombres de Paco' cantaron un cuplé sobre el frío que se pasa en los supermercados Súper Carmela. Sobre esto dijeron que más frío que allí iba a quedarse Lucas mientras escuchaba a la comparsa en la que actúa Andy, quienes precisamente tocaron el tema de la ruptura entre ambos.

Andy asegura estar liberado desde el adiós a su carrera con Lucas

Tras su actuación, Andy y Lucas atendió a este medio para comentar sus sensaciones tras el debut como integrante de la comparsa del Chapa. El gaditano reconoció sentirse bien tras haber puesto fin al proyecto musical que lo llevó por toda España y parte del mundo durante dos décadas. Este aseguró sentirse "muy liberado de todo, muy contento, muy feliz. Estoy haciendo lo mío laboral y profesionalmente". Además de su participación en el COAC 2026, Andy ya anunció que iniciará una carrera en solitario y ya ha sacado su primer single, titulado 'Marioneta'.