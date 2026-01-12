Andy sobre el cambio de estilo de 'El desguace': "Siempre se había escuchado que esta comparsa cantaba muy bien pero no tenía pellizco"

Noche de estrenos en el COAC. Uno de los más destacados que nos ha dejado esta primera sesión del Concurso ha sido el del artista Andrés Morales Andy con 'El desguace', su nueva comparsa al unirse al grupo que dirige Javier Bohórquez bajo la letra de Miguel Ángel García Argüez, el Chapa.

Andy reconoce que este estreno con el nuevo grupo lo ha vivido "bien, muy bien, desde el primer día que entré en el local de ensayo. Tengo muchos amigos aquí de cuando salíamos en la cantera, amigos del Carnaval y lo he pasado superbien", a lo que ha añadido que "han sido unos ensayos maravillosos".

Un grupo que ha salido por primera vez a escena en este Concurso para estrenar cuatro caras nuevas: la del propio Andy, y las de Antoñito Rodríguez, Miguel Murga y Carmen Tizón, primera voz femenina que presenta esta comparsa y que ha tenido la experiencia de estrenarse junto a su padre. Novedades que le han dado un aire nuevo a la comparsa tal y como reconoce Morales, "con un estilo que ha cambiado un poco, bueno un poco no, bastante", admite.

Con esta propuesta de chatarreros la comparsa del Chapa ha buscado "jugar con otras armas", argumenta Andy tras el primer pase, "porque es verdad que siempre se ha escuchado que esta comparsa cantaba muy bien pero no tenía pellizco; entonces se ha cambiado, no sé si ahora canta mejor, tiene pellizco o no, veremos con el transcurso de los días cómo ha sido el estreno, si ha gustado o no, pero nosotros estamos muy contentos con lo que hemos hecho", afirma el comparsista.

Presentar su repertorio el primer día de Concurso el grupo se lo ha tomado como algo bueno, "ya hemos soltado las letras que hemos creído oportunas" y ahora tienen casi tres semanas para dilucidar qué cantar en el próximo pase, admite justo antes de frenarse prudente: "Espero que sea así, que no haya problemas, que tengo miedo de hablar", aunque la comparsa debe estar en la "pelea por estar en la semifinal y la final".

En cuanto a lo convulso del último año del cantante, en el que ha experimentado una polémica separación de su duo artístico con Lucas González, Andy & Lucas, después de 22 años de relación artística; ha comenzado ya su carrera en solitario con 'Marioneta'; y ha cambiado de comparsa, Andy se siente "muy liberado de todo, muy contento, muy feliz. Estoy haciendo lo mío laboral y profesionalmente".

Una satisfacción que extiende al Carnaval. "Aquí (en el Falla) también, que hombre, no es que yo no estuviera a gusto con mis niños como yo les digo, pero es diferente. Estamos hablando de una comparsa que lleva muchísimos años seguidos entrando en una final del Falla, que es muy complicado. Una agrupación puntera, así que feliz, superfeliz y supercontento".

Andy y su tormentosa relación final con Lucas ha sido protagonista del segundo cuplé con los que se ha estrenado 'El desguace', porque como admite el comparsista "lo fácil era eso, yo siempre con mi agrupación me cantaba. Una de las cosas que caracteriza al gaditano es que nos reímos de nosotros mismos, y sobre todo en Carnaval, así que ¿qué mejor oportunidad? Pues antes de que nos cante nadie, que ya creo que ha cantado la chirigota de antes un cuplé (por Los hombres de Paco), pues lo cantamos nosotros. No hay ningún problema".