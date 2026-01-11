Miguel Ángel García Argüez 'Chapa' ('El desguace'): "Con 'La tribu' se agotó una forma de hacer comparsa, esta tiene más garra"

Miguel Ángel García Argüez ‘Chapa’ estrena el primer día de concurso con un nuevo giro en su comparsa. Nos habla de los cambios en los grupos y de cómo ha vivido estos últimos años la modalidad.

Pregunta.–Un concurso muy tempranero y, encima, canta el primer día. ¿Cómo lo lleva?

Respuesta.–Personalmente lo llevo mal porque esto ya lo he vivido con ‘Los listos’. Sé la desventaja que tiene cantar el primer día, y no porque pueda influir en el resultado, sino más bien por una cuestión de cómo vivir emocionalmente unas preliminares tan largas. Cuando llevas diez días, el primero quedas ya en el olvido, parece que te has quedado afuera.

P.–El año pasado el público colocó a su comparsa en un duelo con Bienvenido ante la ausencia de Martínez Ares, que vuelve este Concurso...

R.–Bueno, yo no sentí que estuviera en ningún momento en un duelo con Jesús. Son cosas del aficionado y sus expectativas, que ubican a los favoritos. Pero la realidad vino a demostrar que no, porque nos ganó Jona, Piru y Tomate. De hecho, hubo mucha carguita cuando Antonio dijo que no salía, con memes y todo, y otra carga cuando Jesús dijo que sí (ríe). Pero el Concurso es mucho más complejo.

P.–¿Le pesa que se le resista el primero?

R.–Es una cosa que creo que obsesiona más a la afición que a mí, porque yo siempre explico lo mismo, yo soy un aficionado desde niño al Carnaval. Carnavalescamente me crié en Chiclana, y desde allí disfrutaba con admiración y con amor el concurso del Falla. Y entonces, mis más extravagantes sueños y fantasías como autor de Carnaval se cumplieron cuando escuché por primera vez en unas semifinales en el Falla cantar una letra mía de una agrupación de Chiclana, en ese escenario que uno idolatra y que convierte en sagrado. Ya para mí eso era el no va más, el colmo de un carnavalero de la periferia. No podía imaginarme luego que iba a escribir para Nene Cheza, imagínate cuando llego al ensayo y veo a ese grupazo, con gente que salió con Juan Carlos, el propio Nene, Quiñoñes… Después, mi sueño no para porque me llama Subiela y le escribo a su grupo con música del Noly; y ahora escribo para este grupo. Así que yo tengo mis sueños carnavaleros más que cumplidos. Eso no quita que me gustaría ganar y voy a pelear a muerte para conseguirlo. Pero yo no voy a frustrarme porque soy muy afortunado y todo lo que me ha venido ha sido un regalo de la vida.

P.–¿Y el grupo, cómo lo toma?

R.–El grupo sí, el grupo tiene ganas, tiene más hambre, porque ellos están acostumbrados a ganar y lo viven muy intensamente. Al final es su vida.

P.–Se avecina un año bonito y duro en comparsa con tantos grupos y nombres de calidad

R.–Efectivamente, una pelea muy gorda en semifinales donde hay 5 o 6 agrupaciones que están ahí, y con una trayectoria de mucho tiempo. Y cada vez son más. Para la mayoría de las agrupaciones supone un esfuerzo y una tensión en el repertorio y en cada fase y en cada letra, que hace dos décadas no existía. Al menos no con esa presión. El concurso se ha puesto muy competitivo, para lo bueno y para lo malo. Antes, con llevar dos letras potentes y administrarlas bien durante el Concurso valía, ahora no, ahora no puedes pinchar con ni una sola letra. Esa presión competitiva ha hecho que el concurso se ponga muy duro, hermosamente duro, vamos.

P.–Este año hay cambios en el grupo, además, con ausencias muy importantes como la de Sehito, Waxi, Piojo. ¿Cómo lo afronta?

R.–Yo echo mucho de menos a Sehito en lo artístico y en lo personal. No verlo en el ensayo me da emoción y nostalgia. Pero bueno, esto es así, estamos acostumbrados a que la gente entre y salga. Para ellos es más fuerte porque llevan más tiempo que yo, ya era una familia desde ‘Los millonarios’, y les ha podido generar más angustia o frustración. Y hay que entender la dimensión humana de todo esto, que es lo más alucinante, los aprendizajes con las relaciones humanas.

P.–También hay incorporaciones interesantes como la de Andy Morales, Miguel Murga o Carmen Tizón, hija del Pájaro.

R.–Para Javi, el Pájaro, una persona que tiene una trayectoria tan dilatada y que ha conseguido tanto en el Concurso, verse cantando de repente con su hija de 21 años, pues imagínate. Y también para ella, porque Carmela es una chica que no tiene demasiada experiencia en el Carnaval, que ha estado en juvenil hasta hace muy poco, y verse de repente junto a su padre en una comparsa como esta es una responsabilidad. Se ha incorporado muy bien a los ensayos, es una campeona.

P.–Y con ella incorpora por primera vez una voz femenina a tu comparsa

R.–Quería haber incorporado más, me hubiera gustado. Pero lo que está claro es que el proceso es imparable, va más lento de lo que todos quisiéramos, pero ya está en marcha. El hecho de que agrupaciones de referencia estén incorporando voces femeninas significa que ya no se tiene miedo a la reacción del público. La afición comienza a asimilarlo y afortunadamente se abre la veda.

P.-Además es que sus voces dan un plus y se valoran por fin muy positivamente

R.Yo llevo años diciendo que a mí me gusta más cómo suenan, que me sorprenden más los colores de las voces de mujeres que las de hombres. Sin desmerecer porque hay voces masculinas extraordinarias y virtuosas, pero ya no sorprenden tanto.

P.-Lo que sí faltan son autoras

R.Cada vez hay más, se van dando pasos. El año pasado tuvimos en semifinales a dos agrupaciones de mujeres de diez, y eso era impensable hace unos años, ¿sabes?, cuando no pasaba ninguna, o cuando las agrupaciones de mujeres estaban escritas por hombres. Ahora tenemos dos agrupaciones, escritas por mujeres y hechas por mujeres y dirigidas por mujeres. De todos modos yo creo que autores hay pocos, hombres o mujeres, hay poco nuevo en general. Y más grave aún, falta la incorporación de la mujer al humor, pues el coro está completamente cubierto, no se habla ya de coros mixtos, ni de mujeres, solo de coros, está naturalizado, pero el humor es todavía muy masculino en el Falla, hecho por hombres, que es justo lo contrario a lo que pasa en la calle.

P.-Y un poco de salseo. ¿Qué tal Andy con todo lo que ha pasado con Lucas?

R.Es un tipo estupendo, un gran carnavalero, y en el ensayo es Andrés Morales, un componente entregado, muy preocupado por lo que tiene que cantar, por la pronunciación, que canta maravillosamente, es un integrante perfecto.

P.-Vivimos en una sociedad más polarizada, entre noticias falsas que se viralizan, con opiniones cada vez más intransigentes, con una parte de la juventud (chicos) que se manifiestan claramente franquista. Como gran reflejo de la sociedad que es el Concurso, ¿se puede colar este discurso?

R.Ese proceso de derechización o extremización hacia la derecha de la gente joven no se va a ver de momento. Las agrupaciones siguen teniendo el ADN de la clase trabajadora. Podremos ver un discurso más simplón y más de cuñado, pero no creo que llegue a este extremo.

P.–Vamos por fin con la comparsa ‘El desguace’. No sé si el nombre hace referencia a un nuevo proceso de deconstrucción del camino que ha llevado en los últimos años. ¿Qué nos puede adelantar?

R.–Pues sí, la comparsa da un volantazo. Una de las cosas que aprendimos con ‘La tribu’ es que todo estaba cambiando, el concurso está cambiando, hay un cambio de paradigma. Con ‘La tribu’ se agotaba una manera de entender la forma de hacer una comparsa que nació con ‘Los millonarios’. Por el medio está la muerte de Juan Carlos, nos incorporamos Raúl Cabrera y yo en la autoría y nunca quisimos alejarnos mucho de esa senda, de cómo ellos llevaban su comparsa. Por supuesto, con nuestro estilo, con nuestra manera, pero sin alejarnos demasiado, y sobre todo con el sonido del grupo, ese sonido suave. Y aprovechando que este año ha habido bajas importantes y que se han incorporado voces nuevas, hemos intentado dar una vuelta de tuerca y explorar otro territorio en la manera de componer y en la manera de cantar. Se va a seguir reconociendo la música de Raúl, se va a seguir reconociendo la forma de escribir y se va a seguir reconociendo la forma de cantar, pero ya no es la misma, no va a ser la misma. Tiene un poquito más de garra. Ya veremos si lo hemos conseguido.

P.-¿Qué espera de este Concurso?

R.Que salga bien porque estoy muy preocupado por el tema de la regiduría y con el hecho de que Benavides no se haya designado todavía como regidor de escena. Es una persona con gran profesionalidad y que tiene en el punto de mira a las agrupaciones. A ver cómo sale.