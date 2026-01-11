Un Carnaval de padres a hijas: el momento que se vivirá con la comparsa 'El desguace'

El Carnaval de Cádiz es una afición que normalmente se hereda. Durante años hemos visto pasar a nuevos carnavaleros que van sustituyendo a sus abuelos y padres sobre las tablas del Teatro Falla. Pero desde hace algún tiempo esa herencia no se escribe solo en masculino, y con los hijos llegan también, cada vez más, las hijas e incluso las nietas de grandes hombres de la fiesta.

Esta noche, aunque no es el primero, se producirá un bonito ejemplo de esos nuevos tiempos, de unión de ese legado y de dos generaciones. Padre e hija compartirán escenario en una misma comparsa, 'El desguace'. "Tengo mucha emoción por todo lo que va a pasar en Falla, y cuando llegue allí seguro que más", dice Carmen Tizón, hija Javier Tizón Pájaro, que este año cantan juntos por primera vez en el concurso. Aunque ella ya lleva algunos carnavales a sus espaldas, hasta ahora, "solo habíamos cantado juntos en el Pay Pay". "Estamos los dos en casa 'ennerviaos' ", dice la joven, que se une en este COAC a una las agrupaciones favoritas, la de Chapa y Raúl Cabrera.

"El jueves descargamos en el ensayo familiar pero aún así estamos los dos nerviosos y ahora que vamos a recoger el tipo que será peor", bromeaba estos días, con una ganas tremendas ya del estreno. "Al principio me sentía un poco rara rodeada de mi padre y de los comparsistas que yo había visto desde chiquitita, pero me he ido soltando y ellos siempre se han preocupado porque me sienta una más y no puedo estar mejor", explicaba sobre su experiencia dede su incorporación a este grupo de reconocidos comparsistas, entre ellos su padre, que le dedicó a su pequeña la canción 'Tan poquita cosa', de su autoría y que se hizo famosa en la voz de la cantante Pasión Vega.

Más hijas siguen el legado

Con Carmen se escribirá un capítulo más del emocionante momento que siempre se vive al coindicir la misma sangre en el escenario. Si hablamos de padres e hijas y de comparsas se pueden recordar algunos, como el de José Luis Bustelo, que cantó con sus hijas, Lorena y Nuria, en la comparsa 'Las de la alegre figura', con el reconocido autor a la guitarra. También hemos visto a José Manuel Braza 'Sheriff' colaborar con la de sus hijas, Irene y Sara, componiendo la música 'Cádiz Puro'.

José Luis Bustelo con sus hijas y otros componentes de la comparsa 'Las de la alegre figura' en 2013. / Lourdes de Vicente

El Sheriff con sus hijas, Irene y Sara, el año de 'Cádiz Puro, al que el chirigotero le hizo la música. / Germán Mesa

En coros tenemos los casos más duraderos. Mercedes Lama, antifaz de oro de este 2026, salió 15 años en el coro de su padre, alcanzando cuatro años seguidos la final: ‘El ventorrillo’ (1999), ‘Calle Nueva’ (2000), ‘El balneario de la Palma y del Real’ (2001) y ‘De barrio en barrio’ (2002). Nandi e Inés Migueles han llevado también una trayectoria amplia componiendo juntos en los últimos años del coro de Los Niños.

Queda para la historia ese pasoboble de la chirigota del Love, con 'Los puretas del Caribe' con todos su hijos, donde cantaron a medias la letra. El Love volvió a compartir escenario el año pasado con su hija, Miriam Ballesteros, haciendo un cameo en un cuplé del coro 'Cádiz, el show' donde aparecía Jesús Bienvenido, con la que hacía doblete la carnavalera. El legado de otros comparsistas queda más que asegurado con las chicas de la chirigota infantil 'Las gitaneras', ganadoras de primeros premios en últimos concursos, que hace dos años subieron a las tablas con sus padres para otra copla de la comparsa 'Pueblejito de la Frontera'.

Y aunque no hayan coincidido cantando juntos sobre las tablas del Teatro Falla, en una misma agrupación concursando, son muchos los nombres de mujeres que vienen apretando fuerte, siguiendo la tradición familiar y aportando su valía y talento a la fiesta. Aunque faltarán nombres, sigue la senda Palmi Santander (hija de Manolo Santander), Amanda del Real (hija de Aurelio del Real), Chari y Marisa Birhuega (hijas de Carlos Birhuega), Yoli Álvarez (hija del chirigotero y antifaz de oro 2026 Julio Álvarez) y muchas más que vienen apretando en adultos y desde la cantera.