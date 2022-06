Tino Tovar: “El aficionado debe entender que todo no vale por un premio del Concurso”

Tino Tovar es un autor imprescindible en el Carnaval de Cádiz. Este año ha tenido que realizar un esfuerzo sobre humano para confeccionar una comparsa en mes y medio. Pero, como él mismo cuenta en esta entrevista, no podía faltar a su cita con Cádiz. Su compromiso con la fiesta es del 100%.

–¿Qué tal ha vivido este Concurso tan raro, tan intenso y tan corto?

–Estoy contento, disfrutamos con la actuación del martes, que era de lo que se trataba, porque si no lo hacemos es imposible transmitirlo. Y, en líneas generales, con respecto al Concurso, a mí me ha cogido un poco a pierna cambiada. Pensé que iba a ser un certamen más orientado a todo lo que hemos vivido en estos dos años, a nivel humano. No creí que hubiera tanto metacarnaval ni que fuera tan agresivo. El metacarnaval no tiene nada de malo, pero me ha sorprendido esa afrenta a nosotros mismos. Me ha sorprendido.

–¿Hay bomberos suficientes para apagar la hoguera de las vanidades en que se ha convertido el Falla?

–Bufff… En este caso los bomberos tienen que ser los propios seguidores del Carnaval, que de alguna manera tienen que pronunciarse. Es que todo me parece muy complicado. Hemos entrado en una espiral de la que es muy difícil salir y que parece que va a más. Por eso digo que es el propio aficionado quien, llegado el momento, tiene que saber valorar las cosas y entender que no todo vale. Yo es que creo que no todo vale para estar ahí. La necesidad imperiosa que tienen algunas personas que están dentro de esto de tener que estar ahí y para eso cualquier medio vale es complicado.

–¿Lo peor que le ha pasado al Carnaval en las últimas décadas es la llegada de las redes sociales?

–Hombre, las redes sociales afectan a todo en la vida y la manera de actuar en muchas cosas. También ocurre en el tema de los medios de comunicación. Pero es una ventana que igual que multiplica debates interesantes, en el caso del Carnaval se está convirtiendo en un escenario dantesco donde se tira por tierra más que se alaba, donde se crean ofensas casi personales muchas veces, y la verdad es que no estamos sabiendo sacar el partido que se le puede sacar y por contra nos estamos haciendo mucho daño. Es que no podemos olvidar que somos personas comunes, gente con sus vidas cotidianas, no estamos acostumbrados a ser centro de atención en el día a día. Hay quien no sabe pasar por alto estas situaciones y se siente atacado, por lo que también se revuelve. Es lo que hablábamos antes, una espiral que cada vez gira más y más rápido y que nos está engullendo.

–Más allá del veredicto del jurado con el pase a la final, ¿tiene la sensación de que quizá hubiera tenido que pensar más si participar?

–No, no. Tengo claro que tenía que estar aquí. A mí me cambió el pie la ola de covid que tuvimos en enero y que me desconectó del Concurso, me desconectó del Carnaval, no pensé que hubiera Concurso y me dejó en fuera de juego. Cuando intentaba darle sentido común a las cosas, de decir no puedo, estamos con Clandestino, con Tinología, estamos ensayando a muerte, cuando intentaba ponerle sentido común me di cuenta que no podía faltar a esta fecha, que hacía dos años que no había Carnaval, que la gente lo pedía, que los gaditanos lo reclamaban y que la gente que ama el Carnaval lo necesitaba. Y ni el grupo que yo tenía, con estos componentes tan maravillosos y tan queridos por la gente, ni yo mismo, que también me siento muy querido por los aficionados, podíamos faltar. Ha sido muy complicado pero es que sólo haber venido es un premio, porque ha sido muy difícil estar aquí. Yo he hecho una comparsa, literalmente, en mes y medio. Una comparsa entera. Y ellos la han metido y la han afinado.

"Modestamente creo que ha sido un Concurso de menos calidad general que el anterior que vivimos”

–Nunca se había tenido que enfrentar a un reto igual, imagino.

-No. Es que, además, en el caso nuestro yo tenía mi idea para la comparsa, pero como me desconecté se nos fue el tiempo. Porque le dije al grupo que lo que me rondaba en la cabeza necesitaba tiempo para sentarme con los artesanos, debatir cómo la iba a vestir..., y no había tiempo. Entonces el tema es que Ángel tenía una puesta en escena y un diseño en la cabeza. Así que nos lanzamos. Pero tuve que idear la comparsa, escribir sobre ese personaje, darle voz, qué perfil iba a tener de cara al público, yo no podía darle un perfil localista a un bombero que está simulando a la gente cotidiana que ha apagado todos los fuegos que hemos sufrido en estos dos últimos años. No es lo mismo hacer cuatro pasodobles al final durante el Concurso, pero ya sabes hace meses el personaje que tienes en mente, el esqueleto de la comparsa. Aquí no ha pasado eso. Aquí hemos partido de cero en mes y medio.

–Lleva un grupazo. ¿Qué tal han convivido los egos?, en caso que los hubiera.

–Muy bien. En ese sentido entiendo que son gente que han sido estandartes de grandes comparsas y cuando estás en el escenario ese ego es necesario, pero después en el día a día son gente común, sencilla, que no viene de vuelta pero sí que tiene muchos tiros dados. Son gente cotidiana, muy gaditana, con mucho age, porque tienen mucha gracia, pero ese ego chungo no lo tienen para nada. Una vez en el escenario es que creo que es necesario porque un artista, por llamarlo de alguna manera, debe tenerlo para decir aquí estoy yo. Pero ya digo, en el día a día son gente extraordinaria. Si es que la comparsa ha salido por el buen rollo y por lo bonito que ha sido toda la energía que ha rodeado Clandestino.

–Sin embargo, ¿piensa que Clandestino, más allá del tiempo que les haya restado para preparar el repertorio, ha podido jugar en su contra a la hora de que el público les acepte con el mismo cariño que siempre?

–Pues es posible que sea así. Yo no me lo imaginaba, porque he recibido tantísimo cariño de la gente con Clandestino y he visto a la gente tan emocionada, que es una obra de Carnaval y gaditana, que no me lo esperaba, pero es impepinable que esto ha sido así, es indiscutible. No sólo en el ambiente sino en este Carnaval cainita que hemos vivido este año donde yo he sido la diana más recurrente, a la que más se le ha tirado. Cantidad de pullas al grupo, que somos un grupo de amigos, no tengo la culpa de que hayan salido en grandes comparsas, aquí somos un grupo de colegas surgido en torno a una obra. Sin embargo nos han colgado etiquetas que no son reales, y que yo jamás pensé que me iba a ver en esta tesitura, pero así ha sido.

–¿Se ha parado a pensar que esto acaba en poco pero que septiembre está a la vuelta de la esquina y hay que empezar de nuevo el proceso creativo?

–Es que yo todavía no he salido de ‘La brigada’. Primero emocionalmente me ha supuesto un esfuerzo brutal que nunca había tenido que hacer y es que todavía no he salido. Por ejemplo, te digo que en 18 días he traído seis pasodobles. Que es algo tremendo. Después de hacer una comparsa en mes y medio que tengamos nueve meses me tranquiliza. Pero ya digo, emocionalmente todavía no he salido de aquí.

–Tiene otra vez a su lado a Ángel Subiela, que para mí es el mejor director de comparsas de la historia. ¿Cómo ha sido ese reencuentro, no sólo en Clandestino sino a nivel Concurso?

–Para Clandestino quise contar con él, con Sergio, porque necesitaba un segunda potente para las piezas globales, quise contar con Carli, porque creo que es la voz más genuina del Carnaval de Cádiz, y en el proceso de Clandestino fue todo una alegría. Volver a tenerlos cerca, volver a reírnos, a escuchar las batallitas suyas, y lo he disfrutado mucho. Ya luego con la comparsa te repito que ha sido todo tan ligero que apenas he tenido tiempo de disfrutarlo, porque me he encerrado en mi casa y no he podido tener tanto tiempo con ellos. También yo soy un autor distinto tras estos años. Yo soy ahora más personal de lo que era cuando estaba con él, me llevo mucho las cosas a mi terreno y nos vemos cambiados. Los dos nos perfilamos de distinta manera, pero hemos estado muy bien, muy a gusto, él como siempre ha aportado su experiencia y su conocimiento, que sabemos que es mucho, y hemos disfrutado tremendamente. Que después haya habido un ambiente enrarecido hacia nosotros en determinados momentos, que no los dos días que hemos cantado, que ha estado el público fantástico, pues no creo que ese ambiente raro tenga que ver con que él esté conmigo o yo con él, quizá responda más al hecho de que hay quien ha pensado que esta comparsa parece que quisiera hacer un súper grupo o algo así, y es todo lo contrario, esto ha sido una unión por amistad y por querer seguir disfrutando unos de los otros.

"Es indiscutible que Clandestino me ha convertido en la diana más recurrente de muchas pullas este año”

–¿Cómo ve la modalidad de comparsas este año?

–Es que valorar este Concurso es complicado, la verdad. Nos ha cogido a todos con el pie cambiado. Nos falta una fase más donde se ratifican muchas cosas o se caen otras. Lo que creo es que mientras que la gente lo disfrute y piense que lo que está escuchando es lo que ha venido a escuchar no hay que ponerle vallas al campo. Cada uno tiene su manera de plantearlo. Este Concurso, honestamente, no tiene la calidad en cuanto a repertorios que tuvo el último, pero es mi modesto entender. A la comparsa están llegando distintas formas de verla, está habiendo un poco de anarquía, cosa que tampoco nos viene mal.

–¿Y qué espera que ocurra en la calle?

–Creo que va a ser un Carnaval muy cercano, porque otros años todos los grupos en la semana de Carnaval tenía actuaciones porque coincidía el de Cádiz con los demás carnavales. Este año estamos solos y las agrupaciones van a estar en los tablaos y en la calle, por lo que me parece que va a ser maravilloso. Ahí es donde verdaderamente se adueña el público de las agrupaciones, el público verdadero, no sólo el que va al teatro, que está algunas veces casi mediatizado por una población que entra permanentemente en el Falla y que no sé cómo consigue entradas todos los días. Los aficionados van a disfrutar con ‘La brigada’ y con todas las demás agrupaciones. Nosotros estaremos en la calle, en los tablaos, y cuando pase esto pues seguiremos con nuestras actuaciones de esta nueva comparsa y también con Clandestino.