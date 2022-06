¿Qué actos hay este lunes de Carnaval de Cádiz?: Recorrido del carrusel de coros y tablaos

Arranca la semana y el lunes de Carnaval de este año tan singular, que tiene como particularidad que no es festivo, al mantenerse la festividad del lunes en el Carnaval 'no oficial' de febrero, además de trasladarse a un horario más vespertino.

De esta manera, los coros tomarán la ciudad y se mantendrá el tradicional carrusel de coros, que saldrá a la fresquita, desde las 19.00 horas por varias calles de la ciudad y a las 20.30 por la plaza de Mina y la plaza de Abastos. Asimismo, otras muchas agrupaciones desfilarán en el tradicional concurso de la Peña La Estrella, por el del Mentidero y por el tradicional concurso de popurrís de la Viña.

Recorrido y coros participantes

20.30 horas: Recorrido 1. CARRUSEL DE PLAZA DE MINA:

Participan siete coros de adultos: ‘Los babetas’, ’El telón’, ‘Carrera oficial’, ‘Tierra y libertad’, ‘Gades no paga traidores’ y ‘Químbara’.

20.30 Recorrido. CARRUSEL DE PLAZA DE ABASTOS

Participan siete coros adultos: ‘Pachamama’, ‘Su majestad’, ‘La fábrica de conservas’, ‘El carromato de los niños’, ‘La gaditana que vuelve’, ‘Los dueños de Cádiz’ y ‘El coro de la isla’. 7 coros en total.

19.00 horas. Recorrido alternativo del CORO 'LOS BABETAS'

Itinerario: Plaza de Mina, San José, Cánovas del Castillo, Valverde, Barrié, Novena, Plaza Palillero, Feduchi, Plaza el Cañón.

19.30 horas. Recorrido alternativo del CORO 'LA PRODUCCIÓN'

Itinerario: Corralón de los carros, Calle La Rosa, Sagasta, Sacramento, Alcalá Galiano y plaza de Abastos.

19.30 horas. Recorrido alternativa del CORO ‘UN CORO DE LA HOSTIA’

Itinerario: Vargas Ponce, El Cañón, Feduchi, Palillero, Columela, Plaza Las Flores.

Concurso Peña la Estrella

A partir de las 18.30 pasarán por el tablao instalado en la plaza Candelaria la comparsa 'Los tornados'; la comparsa 'Cantando bajo la lluvia' (19.00 horas); Chirigota 'La Viña contrataca' (19.30); chirigota 'Aquí huele a verdín' (20.00 horas); comparsa 'Los viajantes' (20.30 horas); chirigota 'Los caraduras de Cai' (21.00); Comparsa 'Después de Cádiz ni hablar' (21.30); comparsa 'Me meto o no me meto' (22.00); Comparsa 'La brigada' (22.30); Comparsa 'Los veleros' (23.00); Comparsa 'Los quinquis' (23.30).

Concurso de presentaciones en El Mentidero

20.00 horas: Comienza el XI Concurso de Presentaciones ‘Holaquilloquepassa’ organizado por los comerciantes y hosteleros del barrio y el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz. Actúan en la plaza del barrio las siguientes agrupaciones: ‘This is Cádiz’, ‘¿Me meto o no me meto?’, ‘Los COAC toys’, ‘Los veleros, una comparsa de toda la vida’, ‘Los viajantes’, ‘Los originales’, ‘Los conquistadores’, ‘Los caraduras de Cai’ y ‘Los tornados’ .

Concurso de Popurrís de la Viña

21.00 horas: Comienza esta noche el Concurso de Popurrís, Piropo a La Viña y Piropo a Cádiz en el tablao instalado en la calle La Palma esquina a San Félix, organizado por la Federación de Peñas y Entidades Caleteras. Actuarán en este orden los siguientes grupos: ‘A vivir que son dos días’, ‘La brigada’, ‘Los burreños’, ‘Los COACToys’, ‘Los viajantes’, ‘Aquí huele a verdín’, ‘La creadora’ y ‘Los veleros, una comparsa de toda la vida’.