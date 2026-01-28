Abierto el plazo para inscribirse en el concurso infantil de disfraces del Carnaval de Cádiz 2026

La Delegación Municipal de Juventud e Infancia ha abierto el plazo de inscripción del tradicional concurso infantil de disfraces del Carnaval de Cádiz 2026, que se celebrará el lunes 16 de febrero en la Plaza de San Antonio de 16.00 a 18.00 horas, y cuenta con la colaboración de la Asociación Cádiz Centro Comercial Abierto.

El plazo de inscripción está abierto hasta el miércoles 11 de febrero a las 10:00 horas, y se podrá realizar de forma online a través de la web www.juventud.cadiz.es o de forma presencial en la Casa de la Juventud.

El certamen está dirigido a niños y niñas de entre 0 y 13 años, y consta de dos categorías, de 0 a 6 años y de 7 a 13 años, y se valorarán especialmente la originalidad y creatividad del disfraz, el trabajo de confección y la temática. El jurado estará compuesto por tres personas vinculadas al Carnaval, la infancia o la caracterización.

Como novedad en esta edición, el concurso incorpora un incremento en el importe de los premios, que se otorgarán en cada categoría, con 200 euros para el primer premio; 150 euros para el segundo; 100 euros para el tercero; y 50 euros en tarjeta regalo para el Premio Especial Cádiz Centro.

La concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, ha indicado que “con esta iniciativa, que ya es tradicional en nuestra ciudad, seguimos reafirmando nuestro compromiso con la infancia y con la tradición carnavalera de Cádiz, fomentando la creatividad, la participación y la convivencia familiar en una de nuestras fiestas más emblemáticas”.