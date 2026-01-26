La Fiesta de Carnaval en beneficio de la Asociación de Reyes Magos se celebrará el sábado 21 de febrero

La Fiesta de Carnaval con fines solidarios que se celebra por segundo año consecutivo en beneficio de la Asociación de Reyes Magos tendrá lugar el sábado 21 de febrero. La teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, acompañada por el presidente de la Asociación de Reyes Magos de Cádiz, Manolo Navarro, y el responsable del Grupo Arsenio, Raúl Cueto, ha dado a conocer este lunes los detalles de la Fiesta de Carnaval, que se incluye dentro de la programación.

La fiesta será a partir de las 21 horas, y tendrá un coste de 55 euros hasta el 13 de febrero y 60 euros a partir de esta fecha, se celebrará en la Sala de Columnas del Baluarte de la Candelaria y los asistentes podrán disfrutar de una fiesta en la que además de la cena tipo cóctel, habrá música de baile, así como un concurso de disfraces, en el que se repartirán diferentes premios por parte de la organización.

Las entradas se podrán adquirir a partir de este martes en la web del Grupo Arsenio (https://www.grupoarsenio.com/producto/fiesta-disfraces-carnaval-2026-en-beneficio-asociacion-reyes-magos-cadiz/ ), que colabora en esta iniciativa.

La edil de Fiestas, Beatriz Gandullo, ha asegurado que “desde el Ayuntamiento queremos tender la mano a la Asociación de Reyes Magos para ayudarles en la gran labor que llevan a cabo en la ciudad; lo estamos haciendo con todas las fiestas en las que tenemos la oportunidad y este año volveremos a tener esta Fiesta de Carnaval solidaria”. Por su parte, el presidente de la entidad, Manolo Navarro, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz y el Grupo Arsenio para poder llevar a cabo esta actividad “que es muy importante para recaudar fondos para nuestra campaña ‘Ningún niño sin juguetes’ y ayudar así a las familias más desfavorecidas”.