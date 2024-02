La chirigota de los Villegas y la comparsa de Germán Rendón anuncian sus nombres para el Carnaval 2025

Con el Carnaval 2024 en caliente y apenas sin tiempo para haberlo digerido, algunas agrupaciones participantes en el último Concurso Oficial del Gran Teatro Falla han decidido anunciar ya con qué nombre participarán en la fiesta en el año 2025. Es el caso de la chirigota de los Villegas y de la comparsa de Germán García Rendón.

En el primero de los casos se trata de la chirigota ganadora en el COAC 2024 como 'Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao (los exageraos)', cuyo repertorio ha sido elaborado por Juan Miguel Villegas Jiménez y Juan Miguel Villegas Mejías 'Gueli' y Alejandro Villegas Jiménez, siendo la dirección del propio grupo. El nombre elegido para defender su primer premio es el de 'Los desconfiaos'. En redes sociales escribía la chirigota el Domingo de Piñata que "y hoy que acaba el Carnaval aprovechamos para anunciar el nombre del año que viene porque no nos fiamos, no vaya a ser que... por si... ¿y si?", metiéndose ya en el tipo según el nombre elegido.

"Que no te cansen... dicen… Son tiempos difíciles… es hora de desobedecer", señalaba la comparsa de Germán Rendón en sus redes sociales hace unos días, en plena vorágine carnavalesca. El grupo concursó este año bajo el nombre de 'Donde fuimos felices', quedando en la novena posición, lo que resultó una sorpresa para muchos aficionados que esperaban una mejor clasificación de la comparsa.

García Rendón, después de varios años sacando grupos con la marca 'OBDC', ha elegido para 2025 el nombre de 'DesOBDC'. Para 2024 cambiaba de grupo buscando llevar al Falla una comparsa más cercana a sus orígenes como autor.