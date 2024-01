Vera Luque por el pasodoble de Manolín Santander y Sánchez Reyes: "Somos dos chirigotas que nos hemos puesto el hombro mutuamente"

Por el pasilllo que lleva a la trasera del Falla, José Antonio Vera Luque va musitando como una letanía, "qué cabrones, qué cabrones, qué cabrones..." La salmondia se sella con un encuentro, el del chirigotero de descanso con el chirigotero que se ha hecho a un lado. Vera Luque y Manolín Santander se abrazan. Manolín llora. Ha llorado mucho esta noche. Vera Luque se emociona. La chirigota del hijo de Manolo Santander y José Manuel Sánchez Reyes le acaban de dedicar un pasodoble, una postal de respuesta a los versos que 'Los Cadizfornia' les enviaran hace cuatro años.

"Estoy muy agradecido por la letra y por las maneras. No sólo por que me hayan dedicado un pasodoble en sí, sino por lo que se dice ahí... Es que somos dos chirigotas que nos hemos puesto el hombro mutuamente en más de una ocasión... Lo que se dice ahí, las maneras, ¿sabes?", valora José Antonio Vera Luque que acudía este martes 23 de enero como comentarista al palco de Onda Cero ajeno a la artimaña urdida a sus espaldas... 'La chirigota clásica' le iba a cantar un pasodoble y él no lo sabía.

"Para nada... A mí me han engañado. Me invitaron tus compañeros de Onda Cero y yo, pues claro, acepté venir, una buena sesión, además, para comentar. Y me encuentro con esto... Qué cosa más bonita. Estoy, de corazón, súper agradecido", acierta a decir mientras se va abrazando a los miembros de la chirigota de Santander uno a uno y, por supuesto, además de al otro de sus firmantes, José Manuel Sánchez Reyes.

La letra de la pieza, además de ser un agradecimiento a aquel pasodoble que 'Los Cadizfornia' dedicaran en la Gran Final al Batallón Rebaná (la antología que la chirigota preparo tras la muerte de Manolo Santander) y a la antología de Juan Carlos Aragón, también lanza a un guante a la chirigota de Vera Luque (de la que van nombrando uno a uno a sus componentes) esperando que vuelva a las tablas del Falla el año que viene. "El guante lo recojo, lo guardo, pero ya veré cuándo me lo pongo", ríe Vera Luque en que insiste en que "serán las circunstancias" y "las apetencias" las que marquen el tiempo de su vuelta.