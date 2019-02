"El pasodoble que me han dedicado me ha llegado al alma"

Pasodoble dedicado a Tato

Doctor, deme a ver si lo leo

porque no lo entiendo,

si ayer estaba como si nada

y hoy me veo en esta cama,

¿qué coño pasó?,

¿para qué tantos cables?,

¿dónde está mi familia?

Me quiero ir a casa.

Tranquilo usted no se me altere,

que no le conviene crearse tensión.

Dentro de lo malo hubo suerte,

piense que el destino

a usted le regaló

una partida extra para seguir jugando,

pero usted se merece una explicación.

En esta vida

tenemos un corazón, sólo en esta vida

algunos se cansan y de latir se olvidan

y hay que ayudarlo

para que siga.

Uno es el suyo,

le pudo tanta nobleza que hay en su sangre,

pero ya puede solito seguir palante,

pasa por tenerlo usted tan grande.

¡Doctor qué susto!

Que entre mi familia,

que vea a mis dos hijos,

que tengo cuerda,

y que le queda,

y que le queda,

para rato.

Yo se lo advierto

tendrán tres mil visitas

que está ciudad es muy chica

y se quiere mucho al Tato.

Muchas gracias doctor

prometo que cuando llegue a casa,

prometo doctor,

cuidarme y descansar igual que un guerrero

porque he nacido otra vez de nuevo.

Ahí se queda doctor,

me voy a vivir la vida y a echarle ganas

agarrito a mi guitarra

veremos cómo responde

mi corazón cuando vea

cantar en el Falla

a mi comparsa,

a mi comparsa