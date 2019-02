El duro trago de El Tato viendo a su comparsa

José Antonio García Molina ‘El Tato’ se encontraba visiblemente emocionado mientras observaba la transformación de los miembros de su comparsa en fareros del faro de Cádiz. Hace un mes sufrió un infarto que le obligó a darse de baja y a dejar a un lado la comparsa ‘La luz de Cádiz’, de la que era punteao.

Es la primera vez en 33 carnavales, “aparte del año que hice la mili” que no salgo “y se me está haciendo cuesta arriba”, explica conteniendo las lágrimas.“Sabía que iba a ser duro, pero hoy ya me he levantado fatal y especialmente este rato, me está resultando muy difícil”. El comparsista narraba así el duro trance de no participar en un proceso en el que ha estado meses trabajando. Pero le toca cuidarse y ver el resultado desde fuera.