El Spoticai de Mirian Peralta

Para Mirian Peralta confeccionar su lista de Spoticai ha sido una tarea muy satisfactoria ya que la periodista de Onda Cádiz ha intentado "elegir las canciones" que la han acompañado "en momentos muy bonitos o especiales" de su vida. De esta forma, la conductora de las retransmisiones en directo del COAC para la televisión municipal nos devuelve una playlist llena de "buen rollo" y "nostalgia".

¿Ejemplos? Sólo hay que pinchar en la primera canción de su lista para que Mirian insufle al oyente "un chute de buen rollo" con el Sitting, waiting, wishing de Jack Johnson y proseguir la escucha con un auténtico viaje al pasado de la mano de En tu fiesta me colé de Mecano. "El primero concierto que vi en mi vida fue de Mecano, en el patio del colegio La Salle dentro del programa Tu noche de verano en Puerto Real, yo era muy pequeña y me impactó mucho la experiencia", recuerda la periodista puertorrealeña.

Y si su lista sigue con la versión de Somewhere over the Rainbow de Kamakawiwo, Coldplay y U2, la culmina con música patria sacando una vena entre rockera y de música de autor donde hay lugar para Amaral, Fito Cabrales, Manolo García, Kiko Veneno y El Kanka. De hecho, el Volar del cantautor malagueño lleva hoy bonustrack..

Bonustrack: Aunque en la lista de Spoticai que adjuntamos aparece el tema original de Volar, que en el disco El Kanka canta con Zenet, Peralta prefiere la versión donde el malagueño comparte protagonismo con Rozalén. En Spoti no está Mirian, pero te la regalamos de youtube¡