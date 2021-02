‘Sexo, droga y Carnaval’, las cloacas de la fiesta en una novela de Fali Pastrana

El Carnaval de Cádiz siempre ha tenido mucho de literatura con música. Siempre se ha dicho que el Concurso es un certamen de letras, y este año, que la pandemia nos las ha arrebatado, al menos ha habido quien ha aprovechado para lanzarse al ruedo novelesco desde una perspectiva más canalla, más carnavalera, que diría el inolvidable Peña. Hablamos de Rafael Pastrana Lorenzo, autor de comparsas en los últimos años y que ha publicado una novela titulada ‘Sexo, droga y Carnaval’.

Ayer este medio habló con Rafael, que aseguró que “tenía muchas ganas de hacer un libro, muchas inquietudes, porque he estado escribiendo siempre, pero claro, no podía compaginarlo con el Carnaval. Sacaba mi comparsa y no me daba la cabeza para las dos cosas a la vez. El año que paramos y decidimos cerrar el chiringuito fue cuando me adentré en esta aventura, porque es un terreno muy desconocido para mí pero lo he podido afrontar”.

Sobre la acogida de su novela dijo estar “muy contento, porque no esperaba que la gente lo recibiera con tanto cariño. La fecha en que lo hemos lanzado ha sido la idónea, con la gente con ganas de Carnaval. Yo no esperaba esto, sinceramente, nunca había escrito nada literariamente hablando y, para mí mismo, ha sido una demostración de que podía hacer algo que no fuese Carnaval. Yo quería hacer algo de Carnaval pero no sacando comparsas. Y esto me ha venido muy bien. La reacción de la gente ha sido muy buena y yo estoy supercontento, porque lo he logrado, lo he conseguido. Pensaba que si se lo compraba una persona sería genial. Así que viendo toda la gente que lo está adquiriendo pues estoy muy feliz, la verdad. Para mí ya es una satisfacción, para alguien que nunca ha escrito nada verte en esto”, reconocía.

Pastrana Lorenzo adelanta que ya tiene en mente una continuación de la obra

El protagonista de la novela “es un Frankenstein de miserias, de ruindades mías propias y de mucha gente que, en algunos casos, he tenido la desgracia de conocer. Cosiendo los trozos nace esta criatura y este universo que no es otro que el mío propio y mis propias vivencias pero caricaturizadas”.

Al preguntarle si esta experiencia le ha permitido al menos matar el gusanillo por no vivir el Carnaval dijo que “realmente no me ha servido para quitarme el gusanillo. No creo que haya Carnaval el año que viene. Escribir está bien pero no te quita el mono de un local de ensayo, de estar con tus amigos, de cantar en la calle. Es gratificante pero, como pasármelo bien, prefiero escribir comparsas antes que hacer un libro”.

¿Y el futuro? “Mi objetivo es escribir otro libro, tengo ganas de hacerlo, y más si tenemos este parón que puede alargarse. Tengo otra idea para esta novelita, ahondará un poco en las cloacas del Carnaval, como hace este. Se ha escrito demasiado desde la cúspide y ahora nos hemos sumergido en el fondo de nuestra fiesta”.

Pastrana, que también ha hecho de editor de la novela, adelantaba que pronto llegará a las librerías gaditanas.