Reacciones final COAC 2023 | Martínez Ares: "Se ha logrado el objetivo de repetir un primer premio, algo que no sucedía desde 'La ventolera'"

Antonio Martínez Ares acabó con un beso al público su actuación de la pasada noche en el Falla. Ya este sábado, más tranquilo, reconocía en conversación con este diario que estaba "feliz. Muy contento. El objetivo de ganar un segundo premio consecutivo, que si no recuerdo mal no ocurría desde ‘La ventolera’, se logró. Y nada, un peso también en el cuerpo porque esto constituye mucha responsabilidad y, por supuesto, más trabajo para la cabeza, teniendo en cuenta esos dos primeros premios seguidos".

Siguió comentando que "la competición ha sido muy dura. Siento ya el aliento en la nuca de las demás agrupaciones, sobre todo las más jóvenes, que están apostando muy muy fuerte y ahora me encuentro en esa situación del boxeador que está aguantando todos los golpes que le llegan y hay que recibirlos con orgullo y muchísima alegría".

Por último reconoció que no había cambiado su habitual liturgia de la noche de la finalísima. "Seguí con mi costumbre de llegar a mi casa, y en cuanto me desmaquillé, me acosté, y ya por la mañana temprano mi mujer me dijo el resultado. Ha sido un Concurso bonito, estresante, teniendo en cuenta que prácticamente hemos tenido dos en uno. Ha sido agotador. Pero muy contento. Muy muy contento.