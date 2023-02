Final COAC 2023| ¿Se va Martínez Ares?

Si los poscréditos con lo que la comparsa 'La ciudad invisible' ha cerrado su actuación han provocado una última sonrisa al público durante todo el Concurso, en la Gran Final un enigmático gesto de despedida de Antonio Martínez Ares ha pellizcado al corazón de público y prensa, dejando en las cabezas una pregunta flotando: ¿Se va Martínez Ares? ¿Deja la autoría o la interpretación?

Al término de su actuación, el coplero ha hablado sobre esa especie de despedida que ha protagonizado diciendo adiós al público. "Me quedo en lo oscuro que está mejor. Es un poscrédito. Quedaros con eso. Quedaros con la viñeta. Exprimiros un poquito las cabecitas... Es un gesto bonito, de amor hacia Cádiz... Le dais mucha importancia a las cosas", ha contestado a las preguntas de los periodistas sobre si abandonaba las tablas.

Lo que sí ha dejado claro Martínez Ares es que, tras 'La chusma selecta', 'Los sumisos' y 'La ciudad invisible', no habrá tetralogía. "No, no, ya no da para más la historia. Además, espero que el próximo Carnaval sea en febrero otra vez, sino a mí me da algo", asegura.

También ha dicho el laureado autor -que volvió al Carnaval en 2015 tras 13 de ausencia- que está "muy contento" con el pase de 'La ciudad invisible' y con el Concurso que su comparsa ha realizado. "Ya lo que pase a partir de aquí, evidentemente, no tiene nada que ver con nosotros y hay que disfrutar del Carnaval, maravilloso en todos sus aspectos. Ya estamos mayores para pelear por distintas historias... Lo que venga, bienvenido sea", asegura Martínez Ares que seguirá "fiel" a su "norma" de acostare sin conocer del fallo. "Ya, me quito el maquillaje, y adiós, adiós, adiós, que aquí en lo oscuro se está mejor, y ya mañana por la mañana mi mujer me dirá lo que sea y me parecerá estupendo".