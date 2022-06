Pregón de India Martínez| Háblame de la pregonera

Hace unos pocos días, cuando la fecha que India Martínez tiene señalada en rojo en su calendario estaba “cerquita, cerquita”, la pregonera del Carnaval de Cádiz 2022 avisaba de que su proclama sería “muy gaditana”, tanto que, de hecho, “lo único no gaditano seré yo”, contaba entre risas en la segunda de las tres visitas que ha realizado al Gran Teatro Falla durante el Concurso. Por eso, desde Diario del Carnaval hemos querido preguntarnos de dónde nace ese amor de la artista almeriense nacida en Córdoba por Cádiz y por su fiesta grande. Para averiguarlo y, también, para enviarle unos cariñosos mensajes de aliento para su cita de esta noche con la plaza de San Antonio, le hemos pedido a diferentes artistas gaditanos y expregoneros que nos hablen de India Martínez.

Bueno, de India o “de Jenni, como la llamábamos cariñosamente cuando la conocimos, que estaba ella recién sacando su primer disco”, rememora el cantaor y antecesor de su tarea en el Carnaval gaditano, David Palomar. “Siempre la vi como una niña observadora, respetuosa, amante de la música, de lo que hacía. Le gustaba mucho estar en Cádiz, le gustaba la chispa, la ironía de nuestra ciudad. Tiene mucho sentido del humor y, la verdad, que en su etapa aquí, en Cádiz, aprendió mucho de flamenco, de lo que nosotros escuchábamos por aquí como Juanito Villlar, Panseco, Turronero y toda la gama de cantaores grandísimos que ha dado la tierra”, dice el artista al que le preguntaba “mucho” por “los cantes”.

“Hemos echado muchas tardes hablando de flamenco, yo le contaba de Pericón, de Manolo Vargas...”, explica Palomar que la tilda de mujer “muy talentosa, muy inteligente” que y siempre ha tenido “muy claro cuál era su camino”. “Por eso ha llegado adonde está hoy en día”, decide.

En esos días también conocería a India (a Jennifer) Jesús Bienvenido que habla de la pregonera como “una persona muy honesta con lo que hace, una niña que siempre tuvo claro su carrera, muy constante y muy fiel en su manera de entender de la música, que tiene el flamenco como base para, después, ir moviéndose por otros territorios”.

El músico y carnavalero también habla de cómo India Martínez “se enamoró ya del Carnaval” en aquellos días y, de hecho, no dudó en participar unos años después en el disco Canción de Carnaval del espectáculo 'El callejón de Los Santos', que hiciera el carnavalero donde Martínez participó con una pieza de 'Los Mendas Lerendas'. Pero fue de 'Los Santos', comparsa madre del espectáculo y disco, de donde la pregonera tomó prestado el pasodoble Nombres para incluirlo, ya en forma de canción, en su disco Trece verdades. “Además de que en muchos de sus conciertos y actuaciones ha dado cabida a un guiño a nuestro Carnaval”, recuerda Bienvenido que opina que la artista tiene “la visión” de la fiesta “de una artista que la respeta y admira”. “Y, no sé, me da a mí que es muy de comparsa”, se atreve.

De comparsa y de cuarteto. Si no que se lo digan a Carlos Mení... “Yo sólo te puedo decir cosas buenas de India desde que la conocimos en el año de ‘Clínica Privada...’. Es más, fue ella la que se puso en contacto con nosotros, porque a nosotros ni se nos pasó por la cabeza poder contar con ella para el cuarteto, claro”, explica el cómico gaditano que recuerda que la artista en aquel 2014 no sólo demostró a través de twitter que “se tomó bien” las menciones que su cuarteto le hacía sino que quiso participar en la parodia “y vino hasta dos veces con nosotros al Pay Pay, que era donde ensayábamos entonces”, para después convertirse en “un componente más” en su pase en el Teatro Falla “no quedando sólo en un cameo su participación”.

“Que una artista de su talla se preste a es, que te quiera echar el cable y ayudar, pues eso ya dice mucho de ella”, agradece Carlos al que le pareció “ una mujer muy humilde, muy cercana y muy tímida”, característica, esta última, que le chocó “un poquito” tratándose “de una gran artista”. “Las últimas veces que la hemos visto, ya la noto algo menos tímida pero lo sigue siendo”.

Últimas ocasiones como el programa de Las Preuvas que Mení organizó con Manolo Morera y donde India Martínez “volvió a colaborar con nosotros sin ningún tipo de problema y dándonos el tiempo que hiciera falta”. “No hay mejor pregonera que ella ahora mismo porque me consta que le encanta Cádiz y que muere en el Carnaval y, cada vez que puede, suelta que tiene un segundo premio en el Carnaval de Cádiz. ¡Viva la pregonera!”, piropea el cuartetero.

Con el mismo cariño habla la pregonera del Carnaval 2007, Pasión Vega: “India es una mujer que ama a Cádiz y está impregnada de su arte y su música desde hace muchos años. Su calidad como artista ha ido creciendo a lo largo de este tiempo y también su vinculación con esta ciudad y con grandes voces y compositores de esta tierra”.

Una de esas personas con las que ha estado vinculada es con la cantaora Anabel Rivera que recuerda con cariño “esos primeros carnavales de India, que los vivió con nosotros”. Carnavales muy especiales como éste, como se lo augura el cantautor y pregonero de 2009, Javier Ruibal. “A India Martínez le deseo que lo disfrute con la ilusión de la niña que seguro sigue llevando dentro. Hablarle a las gaditanas y los gaditanos llevando en la mano la llave que abre su gran fiesta, será para ella uno de los mejores momentos de su vida. Nuestro oficio de artistas nos hace regalos emocionantes y el Pregón de Carnaval es uno de los más grandes. ¡Feliz Pregón y Carnaval querida India!”, le desea el Premio Nacional de Músicas Actuales.

“Seguro que va a ser una de las noches más bonitas e importantes de su vida y que todos vamos a poder disfrutar de este pregón que a ratos adivino será emocionante, divertido y grande”, suma Pasión Vega. “Va a ser un pregón muy digno, con mucho arte, con muchas ganas. Yo la veo súper ilusionada, y deseo y sé que va a triunfar en San Antonio. Además, estando escoltada por Manu Sánchez, que sé que ha sido el creador del guión, pues ya entonces están todos los ingredientes para que sea un éxito”, certifica Palomar. “Yo le diría que lo disfrute, que es algo muy bonito y muy importante para los gaditanos porque si un pregón gusta en Cádiz deja una huella que se queda en la memoria de los gaditanos para siempre”, acierta Bienvenido.