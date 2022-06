India Martínez: "Menos yo, todo en el Pregón va a ser muy gaditano"

"Muy contenta y muy nerviosa, al mismo tiempo", así se siente la pregonera del Carnaval de Cádiz 2022, India Martínez, a pocos días de presentar su proclama en la plaza de San Antonio. "Ya está ahí, muy cerquita", se emociona la voz que este año anunciará la fiesta en la calle y que esta noche, de nuevo, se ha dejado ver en el Gran Teatro Falla.

Y es que la pregonera, que ya debutó en el Concurso de este año durante la quinta sesión de preliminares, ha vuelto a ocupar su palco esta última función de semifinal "con mucha ilusión y con muchas ganas de ver Carnaval".

Así, ha asegurado Martínez (ojo, segundo premio de cuarteto), que "como se vive el Carnaval en el Falla, no se vive en ningún sitio". "Aquí, en el Teatro, es que se vive con mucha más intensidad, lo vives mejor. Así, aparte de esta sesión y de la que vine en preliminares, el resto lo he tenido que ver desde casa, en la tele y desde el móvil y, bueno, no es lo mismo, pero al menos te vas enterando y te pones al día. Pero como se vive aquí, en ningún lado", ha insistido sobre un Concurso que califica de "diferente" pero "con mucho encanto".

Pero además de disfrutar de la función más esperada, y más temida de este Concurso, la noche en la que se conocerá el pase a la Gran Final, India Martínez tiene ya la cabeza puesta en su pregón. "De hecho estoy deseando de compartirlo ya con todos vosotros, que queda muy poquito, está ahí ya...", cuenta los días la artista que denota "muy buenas impresiones en los últimos ensayos" que están teniendo lugar estos días.

"Va a ser un pregón muy gaditano. Vamos, menos yo, todo en el Pregón va a ser muy gaditano. Y es que yo en Cádiz me siento como en casa, la verdad, me encanta estar rodeada de tantísimo arte, de tanto Carnaval, es inspirador", ha alabado la intérprete que también avanza que su disfraz "va a ser fresquito que para eso estamos en junio". "Eso sí, -confiesa- llega a ser en febrero, con lo friolera que yo soy, y no sé de qué me hubiera tenido que vestir...", ríe.