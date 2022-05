India Martínez, pregonera Carnaval 2022: "Tengo la piel de gallina desde que he entrado en el Falla"

La pregonera del Carnaval de Cádiz 2022 se ha dejado ver por el Teatro Falla en esta quinta sesión de preliminares. Encantada, ilusionada, exultante y muy emocionada, India Martínez ha encontrado este viernes el momentito para ocupar el palco que este año lleva su nombre y, desde este "lugar privilegiado", ha confesado que "tengo la piel de gallina desde que he entrado en el Falla".

Hasta el momento ha seguido las primeras sesiones del COAC por las redes sociales, "así que estaba deseando volver, y hoy he encontrado la ocasión", aunque asegura que no será la primera ni la última, "pienso venir cada vez que pueda y en la gran final, claro".

Durante la improvisada rueda de prensa desde la puerta de su palco en la que ha atendido amablemente a todos los medios de comunicación, Martínez no ha podido adelantar mucho de su pregón, "me estoy mordiendo los labios", pero "sí puedo decir que lo he hecho con mucho cariño, que tiene tintes de todo y que son muchos los amigos con los que he contado y que ni se lo han pensado". Un pregón que inicialmente "se me hacía muy grande" y que hilvanará con mucha música.

Durante el fugaz encuentro, la pregonera ha confesado que ha soñado mucho con Cádiz, "con venir a cantar, porque de aquí he aprendido mucho desde chica, cuando vivía en Almería".

En cuanto a los distintos papeles que ha adoptado en esta fiesta, aparte de pregonera y de su cameo como figurante con el cuarteto de Morera, la cantante almeriense también ha participado como una aficionada más. "Lo he disfrutado de muchas maneras, desde el gallinero, desde fuera con los amigos, escuchando la radio, con la comparsa de mi amigo Jesús Bienvenido con el que hemos hecho el camino hasta aquí y en la final. Y, ahora, ¡mira qué privilegiada!, desde este palco, al que me he traído a unos amigos".

Desde su perfil de instagram, la pregonera ya dejaba caer de una manera muy poética que esta noche ascendería a los cielos del Carnaval y su Concurso, y también ha mostrado en las redes su llegada al templo de los ladrillos coloraos.