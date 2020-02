–¿Desde cuándo no se sienta en una barca de la Caleta como en la foto?

–Pues hace bastante ya que no lo hago, entre otras cosas, porque hace ya mucho tiempo que no te dejan. Cuando te sentabas, hasta te echaban la bronca por megafonía.

–¿Va a la playa de La Caleta?

–Sí que voy, es la playa que está más cerca de mi casa.

–¿Y a qué otras playas acude?

–Pues a Santa María del Mar y la Victoria, y ahora que los niños son más grandes, cuando podemos buscamos una calita. Aunque con ellos, por lo general, solemos ir a una playa familiar.

–¿Le gusta pescar?

–Más que pescar en sí, me gusta el hecho de ir a pescar. Tengo la suerte de que mi tío tenía una barca y nos íbamos a pescar muchas veces. No hay nada que me guste más que estar en medio del mar y ver el amanecer de Cádiz, me encanta esa sensación.

–¿Y qué otras aficiones tiene?

–Pues me gusta hacer deporte y aunque no tengo tiempo, cuando lo tengo me gusta la cocina. Sobre todo me gusta investigar, preguntar. Por mi profesión tengo la suerte de conocer a muchos cocineros, incluso estrellas Michelín, a los que les pregunto trucos de cocina.

–¿Alguna receta en especial?

–Pues lo que más me gusta es la repostería.

–¿Y ha cocinado alguna vez para su bar?

–Pues cuando ha hecho falta, sí. Lo mismo me he metido en la cocina, que he quitado un fregado, que atiendo como camarero.

–¿Tiene algún ídolo en el mundo del humor?

–Tanto como ídolo no, pero sí que he seguido a muchos humoristas desde siempre. A Eugenio, a los hermanos Calatrava, a Gila e incluso a Arévalo, del que recuerdo una cinta de chistes verdes que tenía mi tío. Y en cuanto a la actualidad, me gusta seguir a todos los humoristas y, sobre todo, estar al día. El humor tiene mucho de actualidad, no se puede hacer de algo que ya pasó.

–¿Un secreto confesable?

–¡Entonces ya no es un secreto! Pues aunque suene a risa, soy un miedica y también una persona introvertida.

–¿Y qué música escucha?

–Pues tengo un aparato que se llama Alexa al que lo mismo le digo que me ponga a Manuel Carrasco, que a Pablo Alborán, que música clásica para relajarte. También me gusta mucho el flamenco, es quizás lo que más he escuchado, pero ahora realmente me pongo lo que me apetece.