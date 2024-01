Nene Cheza y su crítica a la Asociación de Comparsistas: "Simplemente le hemos puesto voz al pensamiento de muchos compañeros"

A Nene Cheza le gusta que su comparsa diga las cosas claras con sus pasodobles. Si el año pasado le dio un toque a Tino Tovar por sus críticas a Joaquin Quiñones, esta vez, en el estreno de su obra 'La resbalaera, una comparsa de toda la vida', él y el letrista, José Luis Zampaña 'Zampi', han puesto su punto de mira en la Asociación de Comparsistas 1960, de la que aseguran en una copla que no les representa.

Cheza, que cumple 40 concursos ininterrumpidos, 38 saliendo directamente y otros dos colaborando en autorías, destacó al acabar la actuación que la crítica a este colectivo no ha sido más "que ponerle voz al pensamiento de muchos comparsistas, compañeros que no se atreven, no sé por qué, a expresarlo. Simplemente nosotros lo cantamos, que es como hay que hacer las cosas en el Falla".

El coplero salió del escenario con unas sensaciones "superbonitas", habiendo visto desde el escenaario "la cara de la prensa, del público de las primeras filas, y como que tenían una sonrisa. Como disfrutando lo mismo que nosotros hemos disfrutado".

Su grupo volvió a apostar por el gaditanismo en la concepción de la comparsa y en la idea, con esa resbalaera de La Caleta donde tantos chapuzones se dieron los niños y niñas de la ciudad. "Quiero volver a eso que hemos mamado. Recobrar lo que aprendí con 20 años y parece que esa fórmula llega más directamente al corazón de la gente", declaró. Y es que "lo gaditano se está tomando muy en cuenta, gracias a Dios y a los que seguimos apostando por lo genuino. La gente debe conocer de dónde vienen nuestra raíces. De esta forma tendrá larga vida el Carnaval, de la otra tiene fecha de caducidad. Por lo menos el Carnaval de Cádiz, claro", concluyó