Monchi: "Hay que darle mucho mérito a los que han decidido concursar"

A Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' el cambio de fechas del Carnaval de Cádiz le va a venir "bastante bien" para seguir la fiesta a la que ama más relajado y con más tiempo que en febrero, cuando la temporada futbolística está en todo su apogeo y su labor como director general deportivo del Sevilla Fútbol Club le merece toda la atención. En la noche de este martes ocupaba su butaca en el Teatro Falla para seguir las evoluciones de la última sesión de un Concurso del que considera que tiene "un buen nivel de comparsas y coros y con tres o cuatro chirigotas buenas, aunque ahí se nota que faltan algunos primeros espadas". Un COAC extraño en el que "con todos sus condicionantes hay que darle mucho mérito a los que han decidido concursar".

El León de San Fernando volverá el domingo y el lunes en semifinales, pero su debut en el Concurso se producía en una noche en la que actuaba la comparsa de su "amigo y hermano" Germán García Rendón y otro querido por Monchi como Agustín 'Zoleta' en 'Los viajantes'. "En definitiva tengo muchos amigos por todas las agrupaciones y eso es lo que más valoro del Carnaval", aseguraba.

Para Monchi un Concurso con tanto gaditanismo "no es una casualidad porque se ha hecho un filtro natural al cambiarse las fechas, sin la mayoría de grupos de fuera", lo que no sabe "si es bueno o malo". De cualquier manera decía no aprobar "un Carnaval solo localista".

Acabada la campaña en Primera era inevitable preguntarle por la permanencia del Cádiz Club de Fútbol. "Estuve escuchando el partido por la radio antes de que empezara el del Sevilla y me estaba comiendo las uñas. Al final se consiguió y yo, que me siento cadista, porque soy gaditano, me llevé una gran alegría. Por el club, por la afición, por la ciudad, por Juan Cala, por Idrissi. Se lo merecen", explicaba.

La permanencia posibilitará "la consolidación del equipo en Primera porque yo sé qué Cádiz tiene en la cabeza Manolo Vizcaíno y la estabilidad en la elite le va a venir bien para alcanzar otras metas". Y es que, según Monchi, el presidente del Cádiz "tiene en mente algo más que la permanencia" para futuras campañas.