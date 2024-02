Monchi: "No puedo faltar en Carnaval, es lo que he mamado desde chico"

"Feliz" cuando está "en casa". Así se siente Ramón Rodríguez Verdejo, más conocido como Monchi, cuando está en el Teatro Falla y en las entretelas de este Concurso que tanto ama. "No puedo faltar en Carnaval, es lo que he mamado desde chico", se sincera el actual director deportivo del Aston Villa que se ha permitido una escapada desde Birmingham (Inglaterra) a Cádiz.

Eso sí, una escapada "fugaz". "Mañana ya me vuelvo porque jugamos el miércoles y hay bastante trabajo pendiente pero, vamos, si todo va como espero, volveré el Lunes de Carnaval que es un día que me gusta mucho de la fiesta", desea el isleño.

Con todo, Monchi asegura que sigue "desde la primera preliminar" el Concurso de este año. "¡Es que allí tenemos una diferencia de una hora y eso me da ventaja!", bromea el directivo del club inglés que dice que "gracias a Onda Cádiz y Canal Sur" y la posibilidad de "ver algo después por internet cuando no he podido ver la sesión" se mantiene "muy al día". "Te diría que, de hecho, he visto poco al otro día, que más o menos me organizo y las sigo", asevera.

Sus favoritos se los reserva para él pero sí puede dar "una valoración general" del desarrollo del certamen y está viendo "muy buen nivel en las agrupaciones" y está disfrutando mucho "con las chirigotas" aunque se confiesa amante "de todas las modalidades".

"Es lo que te digo, que yo he mamado esto desde chico, es parte de mí. Yo me siento muy gaditano, muy isleño, y me gustan todas nuestras cosas", certifica el hombre que "prácticamente todos los meses" vuelve a casa "aunque sea pocos días". "Pero en Birmingham estoy bien, contento como director deportivo, intentando planificar al Aston Villa, un club histórico en Inglaterra, ahora mismo peleando en lo más alto de la tabla y trabajando mucho", repasa.