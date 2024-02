Antílopez: "Venir a Cádiz, a cantar o a escuchar, siempre apetece"

Dos de los cantautores más talentosos de la que fue la nueva hornada de la escena de nuestro país, Miguel Ángel Márquez y José Félix López, es decir, Antílopez, han disfrutado de la segunda semifinal del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2024, del que son "seguidores" al igual que del Carnaval de su tierra, Isla Cristina.

Los artistas, cuyos temas en no pocas ocasiones han sido versionados por las agrupaciones gaditanas en las tablas del Falla, estaban "encantados" de estar de nuevo en el coliseo al que han acudido invitados por la televisión municipal. "Venir a Cádiz, a cantar o a escuchar, siempre apetece", coinciden los músicos que, además, estarán el próximo 30 de abril en el Palacio de Congresos de la ciudad para ir poniendo fin a su gira Mutar Fama.

"El balance que hacemos es buenísimo porque nosotros sacamos un disco y nos pasamos tres años de gira. Eso es ya algo para celebrar. No nos podemos quejar, nos va de lujo y seguimos en un sueño", explican al alimón los artistas que el próximo 23 de febrero sacan el primer single, Dolerá, del que será su próximo trabajo.

Pero antes, "en unos días", justo el 9 y 10 de febrero, Antílopez participa con la reconocida murga uruguaya 'Agarrate Catalina' en el festival Medio y Medio, en Puertoballena, en la costa de Uruguay, un evento veraniego ya clásico que vincula artistas de Argentina, Brasil y Uruguay a través de una programación de grandes nombres. "Estamos muy felices también por estar allí con ellos. Sabíamos que esta murga había utilizado temas nuestros en su repertorio y tuvimos la oportunidad de conocernos hace poco cuando ellos vinieron a los Grammy para colaborar con Quevedo y nosotros andábamos por la sala Malandar colaborando con un artista mexicano. El asunto es que por una concatenación de hechos nos pudimos ver y salió esta posibilidad de cantar con ellos en América", celebran.

Buenos aficionados al Carnaval

Y es que la relación de Antílopez con el Carnaval traspasa fronteras pero dentro de las que delimitan Andalucía, los artistas siguen manteniendo un profundo lazo con las coplas de su tierra y, en el pasado reciente, también con las que se han cantado en Cádiz.

"Sí, efectivamente, el año del muerto del Bizcocho ('No te vayas todavía') estuve colaborando y al año siguiente ('No te quemes todavía') también hice algo pero ya me he desvinculado de todo eso porque es que no hay tiempo, vamos muy cogidos. Las colaboraciones con el Carnaval de Isla (Cristina) lo mantenemos porque es nuestra tierra, claro", explica Márquez recordando aquel certamen de Manué donde estuvo celebrando con el grupo sevillano.

"Pero a nosotros es que nos encanta Cádiz, nos gusta el Carnaval y nos gusta la ciudad, siempre que podemos nos escapamos y siempre tenemos ganas de cantar aquí. Y, bueno, estar hoy en el Teatro Falla es algo maravilloso porque después de seguir desde casa las sesiones, lo que uno tiene ganas es de vivirlo en persona, disfrutar de los repertorios y del ambiente. Siempre lo he dicho, barata es la entrada para tanto espectáculo, porque el arte no está sólo en los que cantan, que también, por supuesto, sino en el propio teatro", remata José Félix López.