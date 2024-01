Mario Rodríguez: "La chirigota clásica goza de buena salud y ha remontado en los últimos diez años"

Comparsista con Enrique Villegas, entre otros copleros, y autor de chirigotas. Hijo del gran Chatín, una de las leyendas del grupo de Paco Alba. Su trayectoria le avala para ser voz autorizada en lo que al Carnaval se refiere. Este año repite con la chirigota de Diego Letrán, 'Los del Canal Sur', como músico y colaborando en las letras junto a una "cooperativa" que completan Luis Rossi, Pepito el Caja y Marco Romero.

"Yo no tenía muchas ganas porque esta gente ensaya en Cortadura (risas). Fíjate todas las noches desde el Mentidero hasta allí. Pero me convencieron y aquí estamos", indica. La chirigota lleva el sello clásico del pasodoble marca de la casa. "No sé hacer otra cosa", admite Mario. Cómo ha sido eso de escribir cuatro personas. "Una locura, pero entre todos hemos conseguido darle forma", añade.

"Es un grupo joven, con futuro, un grupo de amigos en sintonía que quiere llegar a donde sea pero todos juntos. Tienen todavía mucho para progresar", dice Mario sobre la chirigota.

Todo un clásico como este autor puede hablar sin cortapisas de la salud de la chirigota de siempre. "Ahora mismo la veo con buena salud después de unos años en decadencia. Ha remontado en los últimos ocho o diez años. Es cierto que son chirigotas que mantienen el pasodoble clásico pero en las otras partes están más evolucionadas, como es lógico", explica.

Recuerda que en la cantera "todas las chirigotas son clásicas, ninguna moderna, y eso marca una tendencia. Sí, le veo salud. Pero tiene que venir ya una nueva hornada de autores gaditanos, que unos cuantos nos estamos quedando viejos". De momento, su hijo Mario (tres generaciones ya) ha comenzado a coquetear con las coplas para la cantera. No queda otra: renovarse o morir.