Y Mario Gago hizo el gusano

"Ya está bien de quitarme el protagonismo", bromeaba Gago en el escenario durante el pase de 'Vida y obra de Juan Carlos I, bajo D'. Su hijo Mario debutaba en adultos con el cuarteto de su progenitor, haciendo del hijo de los sufridores de la obra, que dura ya nueve años y hasta ha hecho la comunión.

"Se ha tomado un coca cola,que nunca le doy, así que va a durar más que yo despierto", decía el padre al final de la actuación. Esa energía le viene innata. "Tú lo has visto ¿no? Pues imaginárselo en mi casa", añadía mientras el pequeño seguía disfrutando de la noche, que destacaba "las buenas maneras" de su niño.

Estaba feliz, decía el pequeño cuartetero. "He heredado el arte de mi padre", señalaba después de hacer el gusano y tirarse en plancha. Ya lo hizo en la final de infantiles con su cuarteto 'Marvel no has más que una' y era un clamor que lo repitiera esta noche. Dicho y hecho, Mario se lanzó a punto de cerrar cortinas.