Manolín Santander deja la comparsa y coge las riendas de la chirigota de su padre

La esencia de Manolo Santander tendrá continuidad en el Concurso de Agrupaciones 2021. Su hijo Manolín ha decidido continuar con el legado de su padre y hacerse con las riendas de la chirigota que defendió sus coplas en sus últimos años, antes de fallecer el 3 de septiembre de 2019. Esto significa el adiós de Manolín a la comparsa a la que ha estado vinculado desde 2015, la de Juan Carlos Aragón, donde ha sido un importante baluarte de sus éxitos y donde ha permanecido hasta 2020, en el que ha formado parte de la antología 'La eterna banda del Capitán Veneno'. Para el año que viene asumirá la dirección de la chirigota, y la autoría junto a José Manuel Sánchez Reyes y Carlos Pérez. El grupo será el mismo que obtuvo el primer premio en 2019 con 'La maldición de la lapa negra' y que este año ha montado la antología de Manolo Santander 'El batallón rebaná'.

Manolín Santander ha anunciado hoy en las redes sociales este cambio en su trayectoria carnavalesca con una frase de su padre en un pasodoble de 'Los de Cádiz Norte', segundo premio en 2017. "En mi casa el Carnaval es una cosa muy seria, mi seña de identidad, y será mi única herencia". Dice que "esos versos los cantaba mi padre hace unos años, y así es, para mí no hay mejor herencia que esa, por eso hoy vengo a comentaros que muy a mi pesar, no formaré parte de la comparsa para el próximo carnaval". Según Santander hijo "no ha sido una decisión fácil, ya que ellos me han regalado los mejores años de mi vida, y han sido más que un grupo de Carnaval para mí. Solo puedo darles las gracias, no puedo decir nada malo de ellos. Siempre seré parte de ellos".

"Yo nunca seré mi padre, esas personas son únicas, pero como mínimo debo de honrar todo lo que hizo"

Para Santander "es el momento de dar un paso al frente, y para el próximo Carnaval me toca defender una institución, a unos señores que dieron todo por mi padre. Toca cuidar el legado que dejó y todo lo que forjó durante 30 años de carnaval. Yo nunca seré mi padre, esas personas son únicas, pero como mínimo debo de honrar todo lo que hizo". Manolín, que ya fue chirigotero unos años junto a El Canijo, regresa a la modalidad "con más ilusión que nunca, y con una grandísima responsabilidad, la cual es un orgullo llevar. Nada más que por el nombre que llevo, toca asumirla".