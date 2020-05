“Con Juan Carlos no éramos del todo conscientes de lo que teníamos delante”

“Teníamos todo por delante, con un autor en forma, lanzado, y de repente todo se cortó de golpe”. Javi Bohórquez, leal lugarteniente de Juan Carlos Aragón en muchas agrupaciones y director de varias de sus comparsas y chirigotas, resume un sentir general en el mundo carnavalesco desde aquel fatídico 17 de mayo de 2019, cuando se fue el coplero y nació el mito. Le quedaba tanto por ofrecer que su muerte sumió a la afición en una tristeza más honda si cabe. Parecía imposible, un sueño, una pesadilla más bien, que Aragón no fuese a brindar más coplas a la fiesta a la que amaba, a los seguidores que le idolatraban, a los rivales que le respetaban… pero ocurrió. Aquella tarde se truncó una de las más brillantes trayectorias carnavalescas de la historia, con una obra que había trascendido lo popular para elevar la copla a una categoría literaria hasta entonces desconocida. Un año después el vacío sigue siendo un pronunciado cráter. Hoy se cumple un año desde su partida. Doce meses en los que hubo lugar para la pena y para la emoción. El primer Carnaval sin él, con un aluvión de coplas en su nombre, y un post Carnaval cercenado por un virus que va a impedir a muchos aficionados disfrutar de su antología. La vida sigue, pero Juan Carlos permanece.

“Ha sido un año en el que he notado la pérdida del amigo, de las charlas con él. Eso echo en falta: hablar de la vida. Porque de lo último que hablábamos era de Carnaval”. Qué sabe nadie de lo que Bohórquez ha pasado, ha vivido, ha sufrido, ha reído, ha llorado junto a Aragón. Más en lo personal que en lo carnavalesco, ojo. Y entre el autor y el director, un grupo: el que mejor entendió a Juan Carlos, el que potenció sus mensajes modulando la manera de cantar y sirviéndolos al público claros y concisos, sin apenas grandes artificios. “Alcanzamos un vínculo como nunca tuvo él con ningún grupo. Habíamos conseguido ver en él un amigo además de un autor. Sigue costando acostumbrarse a su ausencia a pesar de que ha pasado un año”, reconoce.

“Juan Carlos Aragón ha trascendido tras su muerte hasta un nivel inesperado”

Un año en el que se ha acentuado positivamente la percepción que muchos aficionados y también muchas personas no vinculadas a la fiesta tenían de Juan Carlos Aragón. Morir joven, ser contestatario, componer libremente… una mezcla que ha potenciado su obra y su recuerdo. “He estado desde 1998 con él salvo una etapa y he visto lo que desataba en ciudades donde no era conocido. Ha levantado conciencias escribiendo sus libres pensamientos sin importarle si gustarían en el Concurso del Falla”, explica Bohórquez.

Aquel 17 de mayo, con el Teatro Falla pintado de luto por sus compañeros, amigos y familiares, y su exterior plagado de dolientes aficionados, cualquiera con dos dedos de frente podía comprender que había fallecido más que un autor carnavalesco. “Sabíamos que su marcha iba a tener repercusión, pero el personaje ha trascendido hasta un nivel inesperado. No somos conscientes de las perlas literarias que ha dejado en el Carnaval. No éramos conscientes de lo que teníamos delante”, reconoce el comparsista puertorrealeño.

Todo lo que Bohórquez vivió junto a Aragón y todo lo acaecido desde ese 17 de mayo de 2019 le ha servido para sacar conclusiones. La principal: “El mundo del Carnaval perdió a un literato”. A juicio de su fiel director “Juan Carlos irrumpió para escribir de una manera a la que no estábamos acostumbrados. Y creo que todos no hemos sabido valorar sus letras en todas sus dimensiones. El Concurso, muchos jurados y nosotros mismos no nos hemos dado cuenta de lo que estaba pasando delante nuestra con las letras de Juan”. Por eso Bohórquez lamenta que “lo echamos a pelear con otros autores en la pugna del Falla sin percatarnos del legado que estaba dejando”.

Luego, en su honor, el grupo vivió el trago de retomar los ensayos sin la presencia del coplero, para preparar el definitivo tributo: ‘La eterna banda del Capitán Veneno’. La antología, de luto riguroso, se creó para llevar las coplas de Aragón por toda España. Pero la epidemia frenó en seco el autobús de la comparsa. “No hemos podido casi disfrutar de la antología después de la tristeza vivida en los ensayos y la actuación en la final. Y cuando ya estábamos empezando a llevar sus coplas por todas partes, llegó el virus”. Les quedaba por delante “un año muy bonito por toda España, con seguidores esperando, seguidores del Carnaval y personas a las que no les gusta el Carnaval pero sí han seguido a Juan Carlos. La obra se ha quedado ahí, sin casi ser expuesta. No sabemos cuándo podremos retomar la antología, pero tenemos una deuda pendiente con Juan Carlos y su público”. Bohórquez apunta que “es un año incompleto y es una pena, pero vamos a hacer lo posible para despedir a Juan Carlos como se merece”.

Hoy es un día especial para el ‘juancarlista’, término ya aceptado por la RAE. La comparsa hubiese querido cantar el Credo de ‘Los peregrinos’ en la puerta del Falla y hacerlo ya todos los años. “Pero hemos entendido que esta vez no era conveniente porque se podían producir aglomeraciones de público y no es nuestra intención provocar problemas en el estado de alarma”, afirma Bohórquez. El homenaje a su amigo Juan se quedará en una sencilla ofrenda que la comparsa realizará en la puerta del coliseo de Fragela, recordando así a quien ya es leyenda.