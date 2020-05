Las agrupaciones hacen sus planes pese a la incertumbre del Carnaval 2021

La incertidumbre que arroja el próximo Carnaval 2021, provocada por la crisis sanitaria del coronavirus y la imposibilidad de asegurar una absoluta normalidad tanto en el Concurso Oficial de Agrupaciones como en la propia fiesta de la calle, no ha sido obstáculo para que algunos autores hayan anunciado, en pleno confinamiento, sus proyectos. No saben si los ensayos, por aquello de la concentración de personas en un mismo habitáculo, van a poder desarrollarse como habitualmente, ni siquiera si van a poder empezar a cantar en sus locales desde septiembre, pero ahí están los nombres de sus agrupaciones, con la esperanza de que en 2021 se abran las puertas del Gran Teatro Falla como cada año. Tampoco saben cuándo van a poder colocarse de nuevo el disfraz para ofrecer sus repertorios de 2020, hasta que las autoridades sanitarias no decidan qué hacer con los espectáculos con público. Será cuestión de esperar a ver cómo se desarolla la epidemia.

La modalidad de chirigotas, con cuatro nombres anunciados, ha sido la más activa

Así las cosas, varias agrupaciones de las consideradas punteras ya han anunciado sus nombres. Y es en la modalidad de chirigotas donde más novedades se han producido. El segundo premio del último Concurso de Agrupaciones, la chirigota puertorrealeña de Fermín y Antoñito ‘No aguantamos más, vamos de impacientes’, se llamará ‘To me pasa a mí’. Por su parte, El Sheriff, Rober Gómez y Juan Pérez sacarán ‘Los despegaos (guardando el espacio)’ después de ser este año ‘Los niños de la Petróleo’. José Antonio Álvarez ‘Bizcocho’ apuesta para su chirigota de San José de la Rinconada (Sevilla) por ‘Los que nunca se han llevao un babuchazo’, que recoge el testigo de ‘Los couchers lowcost’. Y la chirigota que se quedó a las puertas de la gran final este 2020 con ‘Aquí estamos de paso’, la de Juanlu ‘Cascana’, elige el nombre de ‘Los cuarentenas principales’.

En la modalidad de coros Luis Rivero, después de sacar este año 'Al sonar las doce', cuarto premio en el Falla, ha sido el más madrugador para anunciar que llevará al Falla en 2021 ‘La Voz’. En comparsas se conocía que Andrés Morales, Andy, prepara junto a Tony Cruz ‘El Pópulo’. Este año fue ‘El matadero. Y también se mueve la cantera. Hace unos días se conocía el proyecto de comparsa infantil ‘Los azoteítas’, original de Palmira Santander, Manuel Cornejo y José M. Pinto.