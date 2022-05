Jonathan Pérez 'Jona' “Ha sido un año de vuelta a lo gaditano y eso siempre es un acierto”

Tras el éxito de ‘Los aislados’, Jonathan Pérez Ginel ‘Jona’ trae una propuesta muy de Cádiz, con el mismo grupo de amigos y con la ilusión de repetir el mismo éxito tras la actuación de esta noche.

–Usted rompió el muro de comparsas el año pasado y se hizo un hueco entre los grandes nombres, ¿puede volver a pasar este año?

–Por lo menos las sensaciones de que la comparsa ha vuelto a calar y que ha gustado en los aficionados está presente. Y eso era lo más complejo. Al final esto no deja ser el gusto de cinco personas y nosotros a priori estamos muy contentos con lo que hemos sentido y hemos transmitido y esperamos estar de nuevo en la pelea.

–¿Pensó que iba a tener tan buena acogida la vuelta con sus amigos?

–Es que eso ha sido clave. El éxito de ‘Los aislados’ fue un cómputo de muchos aciertos, de una buena letra, una buena música, una buena ejecución, y de algo mágico que se da en el escenario que eso no se puede comprar. Es un grupo que transmite porque siente lo que hace, porque hay una conexión entre ellos y el público, es algo que se tiene o no se tiene y nosotros pues gracias a Dios lo tenemos a día de hoy. Yo le he transmitido al grupo que si después de obtener esa final ya perdíamos la sonrisa y el disfrute de encima de las tablas no teníamos nada que hacer con el resto de agrupaciones, porque eso era una de las claves. Creo que cuando se hace algo de corazón sin pretender nada a cambio, como ya aprendimos el año pasado, los logros son muchos más exitosos.

–¿Qué le hizo volver a escribir?

–Yo sabía que eso era un parón que no iba a durar eternamente, que era algo temporal. Disfruté de esa etapa como componente pero la verdad me pedía el cuerpo sobre todo a salir pero con mis amigos, con los que yo empecé y tuve la suerte que ellos también confiaron y quisieron volver a salir conmigo. Creo que desde preliminares hasta este ensayo no hemos ido los 15 a ensayar ni un día. Y bueno lo sufro, pero con sosiego, porque me han demostrado que después en las tablas rinden. Son gente que tiene mucha guasa, que no se lo toma muy en serio, pero quizás todo eso hace que la comparsa tenga esa magia de la que hablábamos antes.

–¿Y con qué se queda de sus años de componente?

–De vivir experiencias muy bonitas de la mano de un grupo de carnavaleros que yo he admirado, he crecido admirándolos y con los que guardo buena relación. Poder haber vivido unos ensayos con ese Noly, con Carli, Pacoli, con Ángel y tantos grandes y disfrutar por todos los sitios que hemos ido cantando y con unas comparsas que tuvieron muy buena acogida.

–¿Está en su etapa más cómoda como autor?

–Creo que estoy en una etapa de mi vida en la que he alcanzado una madurez emocional, ya no soy un niño, tengo 36 años, con una casa, una pareja estable, una hija, tengo mi trabajo estable,... Son unos cimientos de la vida que te hacen ver las cosas con otra perspectiva darle importancia a otras cosas, tu escala de valores cambia y creo que todo eso se refleja en tu repertorio y es lo que hace que quizás haya dado ese salto de calidad o esa otro forma de afrontar los repertorios que parece que han gustado más.

–¿Por qué ha ido a lo original?

–Ha sido un año de vuelta a la raíz, a la tradición, a los repertorios menos acomplejados, más gaditanos, y creo que eso siempre es un acierto. Se está demostrando de hecho que, por ejemplo con ‘Los originales’ que es una comparsa muy de Cádiz, hecha para Cádiz, afrontando los problemas que tenemos aquí en Cádiz; ha sido muy acogida por la gente de fuera. Eso demuestra, cómo ya nos demostraron en antaño grandísimas comparsas de nuestros mayores, que la gente puso los ojos en esta fiesta porque sabía valorar ese arte de cantarle a tu tierra con el corazón, y lo supo valorar aunque viviera a miles de kilómetros. Eso es algo que nosotros mismos nos hemos creado una coraza, que nos hemos creído que si no es así la gente no nos va a entender o no le va a gustar lo que hacemos y nos está dando una bofetada la realidad en ese aspecto muy positiva. ¿Qué esto va a perdurar? Esperemos que sí y que esto no sólo sea cuestión de un solo año.

–Hablan de la turistificación y vive usted por la Viña, ¿ve muy cambiado el barrio?

–Vivo en la Viña desde hace cuatro años, pero desde que tengo 18 años siempre he estado viviendo por el casco antiguo y nací en Botica. Y obviamente es perceptible, son barrios que están irreconocibles. Solo hay apartamentos turísticos y peñas míticas como la de El Erizo también se han convertido. De hecho de ahí cogí la foto del cartel que llevamos en nuestro decorado. Este tema de gentrificación o la turistificación descontrolada, porque el turismo obviamente siempre va a ser una fuerte ingresos para nuestro ciudad pero no debe ser el foco único y principal, es lo que defendemos a nuestro repertorio. Ha sido nuestra apuesta de este año, a lo mejor el año que viene cantaremos a otros problemas pero pensamos que esto hay afrontarlo y persistir en el mensaje de que Cádiz tiene que estar siempre en nuestro repertorio.

–¿Se quedaría con este Concurso más corto?

–Me está gustando el Concurso porque es verdad que pasamos directamente a unos cuartos de final. Hay menos cantidad pero más calidad. Pero sí que es verdad que para el desarrollo a nivel de autor, de contenido de letras y eso, se te queda corto. A mí por lo menos se me queda coja la manera de afrontar los pasodobles. Cuando tú tienes un concurso de cuatro fases afrontas el concurso son seis pasodobles, a priori claro, y lo ves de una manera diferente. Tiene lugar a lo mejor la crítica, el piropo, pero de esta manera sientes que si no llevas letras contundentes te queda fuera de juego. No sé si es productivo realmente para encontrar otra diversidad de letras que la que vamos a encontrar en este concurso. En ese aspecto, no me cabe la duda que las cuatro fases son mejores que tres, pero es verdad que este concurso atípico está siendo bastante interesante por la calidad que nos estamos encontrando.

–¿Qué tiene que pasar esta noche para que esté satisfecho?

–Lo que espero es que la comparsa vuelva a tener la conexión con el público, que vuelvan a gustar las letras y el repertorio que traemos, que eso es lo más importante. Si eso se consigue ya lo demás viene solo.