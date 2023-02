Javi Bohórquez ('Los esclavos'): "Cuando se cuenta con dos creativos como los que tenemos, sólo se puede ser libre"

En el local de ensayo de 'Los esclavos' hay una foto de Juan Carlos Aragón. De vez en cuando, "cuando estamos metiendo una cuarteta del popurrí" o "cuando los autores traen algo nuevo", Javi Bohórquez la mira "de reojo" y piensa, "¿qué Juan?, ¿está de categoría esto no?". Y no es que el director de la comparsa que ahora firman Miguel Ángel García Argüez y Raúl Cabrera desconfíe de sus nuevos autores, ni se sienta atado al recuerdo del coplero fallecido. De hecho, Bohórquez asegura que "cuando se cuenta con dos creativos como los que tenemos, sólo se puede ser libre". Pero el duelo, ay el duelo, el "proceso de duelo personal" del amigo por el amigo no se ha cerrado todavía. "Sí, y te confieso que hasta hay veces que pienso que, saliendo, lo estoy traicionado".

Pero a Bohórquez le fascina el Carnaval "desde chico, desde siempre, desde que me recuerdo" y es la fiesta, la copla, la verdadera dictadora a la que se acaba sometiendo con todo gusto. "La cabeza me juega malas pasadas, a veces, pienso eso, que a lo mejor es una traición, pero es que me gusta tanto el Carnaval... Mira, hay gente que me pregunta si la comparsa ha perdido sin Juan Carlos y yo lo que contesto, el que ha perdido es el Carnaval de Cádiz", reflexiona mientras se va despojando de algunas de las prótesis de madera pegadas al cuerpo.

Y es que Bohórquez, junto al resto de su comparsa, se enfundan este año el traje de marioneta manejada por un invisible pero omnipresente titiritero que, desde luego, nada tiene que ver con el recuerdo del amigo perdido. "Efectivamente, 'Los renacidos' fue la comparsa de transición, la que va incluso, de mayo a febrero, y ya con 'Los esclavos' estamos ante el proyecto con firma de Miguel y Raúl, dos creadores frescos, con muchas ganas y dos artistas. Si la comparsa suena parecida es porque nosotros, el grupo, somos los que la afinábamos también en el tiempo de Juan y le dábamos cierto sello que, claro, se mantiene", define.

"Miguel es un escritor que conoce bien la plantilla del Carnaval y es capaz de transmitir y contar desde el Carnaval cosas que conectan con la gente y con 'Los esclavos' pues lo ha vuelto hacer. Y Raúl es que es un músico que es capaz de en 48 horas traerte lo más grande, su cabeza está llena de ideas, no hay domingos, no hay días que no se pueda para él. Está en un momentazo. Es que tenemos con ellos dos mucho talento, porque sin talento es que no hay nada", piropea el director a los autores con los que la comparsa está "feliz".

Feliz e ilusionada con un personaje, el de esta marioneta esclava del poder, del tiempo y de las circunstancias, esclava, quizás, del miedo, que asegura les va a dar "para mucho, para contar y cantar a muchísimas cosas". Porque 'Los esclavos' encierran mucho y "mucho" hay guardado para ir desgranando en las diferentes fases de un Concurso donde quedaron en tercer puesto el pasado año. "Mira, yo ya con esta edad que tengo no me quita el sueño el jurado, ni pienso en ello. Yo lo que quiero es hacer lo que nos gusta y que al aficionado le guste". La verdadera libertad.