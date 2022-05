India Martínez, pregonera del Carnaval de Cádiz 2022, impacta en redes con su rostro desfigurado por una alergia

La próxima pregonera del Carnaval de Cádiz 2022, India Martínez, se llevó un susto en la madrugada del 14 al 15 de mayo al despertarse con la cara desfigurada producto de una reacción alérgica.

"De repente, me he despertado así. Hacía tiempo que no me pasaba", comenta la cantante en un vídeo subido a su canal de Instagram a las cinco de la madrugada. En él, puede verse la hinchazón de todo su rostro y la presencia de ronchas en gran parte de su cuerpo, que le producen fuertes picores. "No he tomado nada, ni ninguna comida, yo que sé", dice al final.

En el post, también aclara que no tomó medicamentos y que desconoce la causa real de dicha reacción. Al mismo tiempo, puntualiza que esa circunstancia la ha vivido a veces con la ingesta de ibuprofenos o similares, pero que esta vez no fue el caso.

Artistas e influencers, y hasta políticos, respondieron dando ánimos a la cordobesa. En esta lista figuran personas como Paula Echevarría, Cristina Cifuentes, Omar Montes, Tamara Gorro, María Toledo, Pitingo y muchos más.

Esta reacción alérgica de India Martínez se produce cuando quedan pocos días para el sábado 4 de junio, cuando la cantante cordobesa se subirá al escenario de la plaza de San Antonio para dar inicio al Carnaval de Cádiz 2022, uno de los más atípicos de la historia.

India Martínez es una fiel seguidora del Carnaval de Cádiz. Además de versionar muchas de las coplas carnavaleras, ha estado presente en las tablas del Falla participando con el cuarteto del Morera y Carlos Mení en el año 2014 con 'Clínica Privada Sana, Sana, Culito de Rana'.

Cuando recibió el encargo por parte de Cádiz, India Martínez acogió con mucho entusiasmo la invitación y dijo que era su oportunidad para "decirle a Cádiz cuánto la quiero y cuánto la he soñado". De hecho, la cordobesa tiró de discografía propia para recordarle al alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi' y a la delegada de Fiestas, Lola Cazalilla, una frase que dejó en una de sus canciones: "nací en Córdoba, me crié en Almería y sueño con Cádiz".