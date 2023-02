'Hotel y resort Cadi, aquí tiene usted su casa' | Un tipo de botones entre la tradición chirigotera y la vanguardia

El tipo gaditano. El que te haces “con cuatro cosas que tienes por tu casa” y “un poquito de imaginación”. Ese es el corazón del diseño de Francisco Jesús Alvarado para la chirigota del barrio que, sin embargo, vuela con la mirada transgresora del barbateño. Porque eso es Hoko –HK Decoraciones– tradición y vanguardia al servicio del Carnaval de Cádiz.

Un buen reflejo del sello de esta empresa es el disfraz y la escenografía que este año ha realizado para ‘Hotel y resort Cadi, aquí tiene usté su casa’. “Empezamos en verano a trabajar, una vez que nos reunimos con Javi (Francisco Javier García Rodríguez Javi el Ojo) y Marquito (Marco Antonio Romero de la Cruz), la verdad es que hacemos buen equipo, y toda vez que definimos la idea pues empezamos con el primer boceto”, explica el arttista que sólo tiene bonitas palabras para este grupo. “Es que con esta gente no hay problemas, no son nada pesados, son gente muy experimentada y que saben que van a vender el tipo divinamente. Y, además, te lo digo en serio, son buena gente”, agradece el artesano que lleva trabajando con el grupo desde ‘Los geni de Cádiz’.

Para ellos, para la chirigota del Barrio, Hoko ha imaginado un botones con “mucho de cómic”, con clara inspiración en aquel entrañable Botones Sacarino, pero llevado al gaditanismo con cada uno de sus detalles. “Para el pecho escogí una chaquetilla de chef pero la botonadura emula un portero automático de una casa cualquiera. Y luego, a nosotros que nos gusta mucho trabajar también el tema sombrero, esta vez hemos apostado, si lo ves desde arriba, por un botón y lleva luego cosida una cerradura a un lado y al otro como un remendado de costura”, va detallando Hoko que, curiosamente, es cocinero. “Yo estudié Hostelería y tengo mi plaza de fijo discontinuo en Melia Atlanterra desde 2003. Me gusta mucho mi trabajo porque yo me dedico al diseño también allí, tallo frutas y otros alimentos, y además la temporalidad conjuga perfectamente con las fechas de los trabajos de la empresa”, se congratula.

Con este proyecto personal, Hoko, también consumado graffitero, que es lo que le llevó, realmente, a empezar en el Carnaval, confía en otros miembros de su propio equipo y de otra empresas con las que trabaja. “Este año con la chirigota del Barrio, también es muy destacable el trabajo de peluquería y maquillaje, dando esa sensación de velocidad, de personas que van de un lado para otro; y también la costura, que la solemos hacer con Montse de la Aguja Veloz, es genial. Luego me traen todos los disfraces y ya aquí nosotros los costumizamos y le vamos dando nuestro estilo, esa sensación del tipo de Carnaval de toda la vida donde manda la imaginación del disfraz improvisado”, resume.

Tras el diseño del personaje (“todo el mundo me pregunta de qué están hechas las barrigas, pero son suyas, que son unos genios chirigoteros”), llega la escenografía donde a Hoko le gusta trabajarla “muy pegada al repertorio, a lo que quieran decir”. Por eso, para ‘Hotel y resort...’ era importante “que se viera el ambiente de barrio” para enfatizar “la crítica que hace la chirigota a todo lo que está ocurriendo en Cádiz con el turismo”. “El hotel donde se suponen que trabaja es un poco cutre, muy instalado en el barrio, con sus balconces con macetas...”, va describiendo el artesano que, además de esta agrupación, tienen en semifinal al coro de Barbate, ‘Las del puerto’ y a la comparsa gaditana ‘La tía de la tiza’.

“Este año hemos hecho 7 agrupaciones y muy contentos. La verdad es que desde que empecé en 2001, y luego ya monté la empresa propia en 2005, pues nos ha ido bien. Tenemos Aguja de Oro y premio a la Escenografía y, sobre todo, lo que más orgulloso me siento es que las cosas que hacemos llaman la atención y marcan un camino. No sé, el pantalón aquel que hicimos para ‘Los mendas lerendas’, que luego hemos visto en 40.000 agrupaciones. O trabajar con lata, que luego también hemos visto a muchas agrupaciones con ese material después... Eso sí que es bonito, eso me encanta”.