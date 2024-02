Fran Quintana ('El paseíto'): "El puesto en el que nos han dejado demuestra que nuestro mensaje ha molestado al jurado"

Fran Quintana, autor de la comparsa 'El paseíto', se muestra especialmente dolido por el fallo del jurado. El puesto número 18 al que han relegado a su comparsa no estaba en las quinielas de ninguna crítica carnavalesca, ni del sentir general del aficionado, por lo que considera que "el fallo nos deja un mensaje correctivo, pero también nos demuestra que al final la comparsa ha cumplido con su cometido, representamos a una persona represaliada por sus ideas y nos ha ocurrido lo mismo con el tipo hasta el final, lo cual quiere decir que sigue haciendo falta reivindicar la memoria histórica".

Desde que se montó la comparsa, añade el autor que este concurso ha hecho doblete también con el coro 'La coctelera', "sabíamos que era una idea arriesgada por el giro de una imagen muy tremenda, muy dolorosa, a la alegría del propio personaje y la propia historia, un personaje que además está posicionado en una ideología, que viene a poner en su lugar a las personas represaliadas y esto podía molestar a algunas personas, y quedar en número 18 confirma que por desgracia nuestro mensaje ha molestado al jurado"

Pese a que deja claro que esto es un concurso y que aceptan el resultado, anteponiendo asimismo la felicitación a quiénes han pasado, "sabíamos que la comparsa estaba bien valorada, prácticamente todos nos metían en semifinales, pues tenemos calidad para ello, e incluso había quién nos ubicaba en la pelea por la final".

Con todo, no esconde "que ha sido un palo severo, pero me siento muy orgulloso tanto de la comparsa como de haber podido hacer el carnaval que queríamos y de haber podido llegar a la gente, pues han sido muchos los mensajes de apoyo, mucha la conexión con la afición, he tenido un respaldo tremendo. Muchos mensajes, son decenas y decenas las personas que nos están animando y mostrándonos que tenían ganas de escucharnos más".

Así que no queda más remedio que brindar todas las buenas coplas que tenían preparadas en el Carnaval de la calle. "El grupo está fastidiado, pero muy unido, lo han digerido rápido y ya hay ganas de cantar en la calle".