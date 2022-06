La Federación de Peñas Caleteras concede a El Selu su Insignia de Oro

La Federación de Peñas y Entidades Caleteras del barrio de La Viña ha decidido conceder su Insignia de Oro de este Carnaval de Cádiz 2022 a José Luis García Cossío ‘El Selu’ por su trayectoria en la fiesta. El autor recibirá su distinción el viernes 10 de junio a las 22.00 horas en el transcurso de la gran final del XXVIII Concurso de Popurrís en el tablao de la calle La Palma esquina con calle San Félix, actuando fuera de concurso con su espectáculo ‘El Selu. El musical’.

El Concurso de Popurrís, donde también se premia los mejores piropos a La Viña y a Cádiz, además del mejor tipo ‘Manuel Torres Vera’, comenzará el lunes 6 de junio. Ese día desde las 21.30 horas actuarán por este orden: ‘La brigada’, ‘Los burreños’, ‘Los COAC toys’, ‘Los viajantes’, ‘Gente con chispa’, ‘La creadora’, ‘Los veleros, una comparsa de toda la vida’ y ‘Los conquistadores’.

El martes 7 lo harán ‘Los babeta’, ‘El telón’, ‘We can do... Carnaval’, ‘La misión (el evangelio según Santander)’, ‘Carrera oficial’, ‘La mafia de la Viña’, ‘La boquita prestá’ y ‘¿Me meto o no me meto?’. El miércoles 8 será el turno de ‘La predicadora’, ‘La producción’, ‘Los originales’, ‘Químbara’, ‘Los indomables’, ‘El triángulo de las verduras’ y ‘Después de Cádiz, ni hablar’. La última semifinal, el jueves 9, contará con ‘La Viña contraataca’, ‘Los dueños de Cádiz’, ‘Los quinquis’, ‘La fábrica de conservas’, ‘Los Paco Alga’, ‘El club de los ignorantes’, ‘Tierra y libertad’ y ‘La legionaria’.

La Federación repartirá 7.000 euros en premios y el jurado otorgará estos galardones en el Concurso de Popurrís: para coros un primero dotado con 1.500 euros, segundo con 650 y tercero con 500. En comparsas y chirigotas, 1.000, 500 y 250 respectivamente. Los premios Piropo a Cádiz, Piropo a La Viña y Mejor Tipo tendrán cada uno una dotación de 250 euros.

El número de los componentes de las agrupaciones y los tipos de instrumentos deberán ceñirse a lo establecido en el reglamento del COAC.

Según reza en las bases en el popurrí puntuará la calidad, la originalidad y buen humor de las letras, junto a la selección de la música tanto la conjunción de letras y música.

Aparte de las coplas con que las que se concurre al concurso, cada agrupación interpretará previamente 2 tangos (coros) o 2 pasodobles (compasas y chirigotas) junto a sus 2 cuplés.