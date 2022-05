José Luis García Cossío 'Selu' : "No sacaré chirigota el próximo febrero"

José Luis García Cossío ya ni se acuerda de la última vez que entró por el Falla "tan tranquilo". El Selu, uno de los chirigoteros más laureados de la historia del Carnaval, está disfrutando "tanto" de esta quinta sesión semifinal del Concurso de Agrupaciones en el que este año no compite que no sabe "ni cuándo" va a poder salir "a comer". Una función, la de este martes, que vive desde el alegre sosiego del aficionado que será, además, como también vivirá el Concurso del próximo año.

"No, qué va, no sacaré chirigota el próximo febrero. De hecho, si lo hiciera tendría que estar escribiendo ya. Pero es que estamos cumpliendo un sueño ahora mismo y lo queremos terminar de cumplir, la verdad", explica el carnavalero que después del Concurso de 2020, en el que participó con 'Estrés por cuatro', se embarcó junto a su chirigota en la propuesta escénica El Selu. El Musical, con el que está recorriendo los teatros de toda la geografía española.

"Está siendo increíble. Tres días en Gran Vía en Madrid, en Fibes, en Sevilla, lleno absoluto con muchísima antelación, Zaragoza. Bilbao... Una pasada, y en todos sitios funcionando bien, la gente disfrutando... La verdad que estamos muy contentos. Nosotros, aunque este proyecto era algo que íbamos a sacar sí o sí porque era una ilusión nuestra, es que no esperábamos algo así, con tan buena aceptación", valora.

Por ello, el Concurso de febrero de 2023 seguirá notando ese hueco grande que deja la siempre esperadísima chirigota aunque, eso sí, el Selu aclara que 'Estrés por cuatro' no fue su despedida "ni mucho menos". "Por supuesto que volveremos al Concurso, no tengo motivos para irme, pero sí que ahora mismo no va a poder ser", aclara.

Así, por ahora se conforma con ver el Concurso "cuando puede" aunque asegura que ha estado atento "a la mayoría de las preliminares y algunas semifinales". De esta forma, puede corroborar que este "no es el Concurso descafeinado que se decía, para nada". Por el contrario, Selu ve "mucha calidad en comparsa, también en chirigota, aunque no sé por qué hay gente que dice que no", además de destacar "el cuarteto del Gago que es que está mostrando una calidad enorme", resalta el chirigotero que dice que está disfrutando "mucho más del Concurso sin competir". "Soy más objetivo, ¿normal, no?".