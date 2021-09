Directores de colegios: "La fecha del Carnaval es malísima porque entorpece todo a final de curso"

Si la Semana Santa se celebra en su fecha, si la Junta de Andalucía ha decretado el 100 por cien de los aforos en teatros y eventos, si todo va volviendo a la normalidad… ¿Por qué el Carnaval de Cádiz no lo hace y así no interrumpe el final de curso de los escolares?

Sin querer entrar en terreno sanitario, los directores de algunos colegios de la capital sí que dejan claro que el cambio no es del todo bueno para los escolares gaditanos, debido a fechas conflictivas con el tramo final del curso escolar y por el propio agravio comparativo con otros eventos. Lo primero que argumentan tanto Elvira Sánchez Villar, directora del CEIP Celestino Mutis, como Miguel Ángel Guillén, del CEIP Juan Carlos Aragón, es que no terminan de entender el cambio de fecha –será del 9 al 19 de junio– teniendo en cuenta el contexto actual de relajación de medidas y la vuelta en cierto modo a la nueva normalidad.

“No quiero poner el parche antes de que nada ocurra a nivel académico, pero si me preguntas soy partidario de que el Carnaval se celebre en su fecha original, en Carnaval”, dice Guillén. “Desconozco si desde Sanidad se ha recomendado este cambio de fechas, y si es así, pues obviamente se debe respetar, pero si se abre el abanico debe ser para todos y para todas las fiestas, o para ninguna”.En este sentido hace referencia a la apertura de veda para celebrar la Semana Santa y otras fiestas, así como los aforos en los teatros y todo tipo de eventos lúdicos, por lo que no entiende que no sea igual con el Carnaval de Cádiz. “¿Por qué es la excepción?”, se pregunta.

A nivel académico estima que el concurso de la cantera no tiene por qué afectar a los concursantes escolares, “pues en junio ya sabes toda la trayectoria del niño y no tiene por qué cambiar”, aunque no descarta “que en algún caso pueda afectar negativamente”.Sí que lo ve más complicado la directora del Celestino Mutis, que asegura que le ha sorprendido el hecho de que todo vuelva a celebrarse en sus fechas salvo el Carnaval. “La nueva fecha es malísima porque entorpece todo a final de curso como las fiestas, las evaluaciones, las graduaciones, las excursiones, sobre todo las de los alumnos de sexto curso que se van varios días”, puntualiza. “Creo que no han pensado mucho en todo esto a la hora de plantear este cambio”.

Ya puestos a modificar, apuesta por haberlo trasladado al verano para no interrumpir en todos estos aspectos a los niños y niñas en edad escolar y, sobre todo, apunta “a los estudiantes de instituto, porque no hay que olvidar que es enseñanza secundaria obligatoria”.De hecho, el Carnaval podría coincidir con la Selectividad, que este año ha sido el 15 de junio, una fecha que en 2022 sería en plena semana de la fiesta grande de Cádiz. “Para los adolescentes que concursan no es lo más adecuado porque tendrán que ensayar, acostarse tarde etc., y aunque ya lo hacen en concursos normales, no es lo mismo de cara a febrero que a final del tercer trimestre”.

Otra cuestión que sale a flote y que todavía ni siquiera se han planteado son las posibles vacaciones en esta semana de Carnaval, muy cercana ya al final de curso y a las vacaciones de verano.