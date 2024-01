“El Concurso es algo dinámico y puede cambiar”

Apenas seis meses después de adentrarse en las inciertas aguas de la política, Beatriz Gandullo toma la alternativa toreando un Miura, un Concurso de Agrupaciones del Falla que mide la temperatura de la ciudad, su salud, sus cariños, anhelos y desengaños. Apenas unas horas antes de que se alce el telón atiende a este diario en el mismo palco municipal desde donde se tiene una visión privilegiada de ese templo de las pasiones más gaditanas.

–¿Cómo se afronta un Concurso del Falla por primera vez con lo que todo esto supone? ¿Nerviosa?

–Nerviosa, no. Es verdad que acabo de llegar a la política, pero no a la gestión. No me da miedo afrontar la organización del COAC. Por ahí estoy tranquila. Hemos hecho un muy buen trabajo, no sólo el equipo de Gobierno, sino todos los funcionarios que han estado trabajando alrededor. Hemos trabajado mucho, de manera seria, hemos puesto los mimbres para que se desarrolle el Concurso de una manera natural, tranquila, y que la gente que venga a participar se sienta como se tiene que sentir, que digan: somos los mejores y estamos en nuestra casa.

–¿Les ha dado tiempo de introducir todos los cambios que querían o se puede hablar de un año de transición hacia el COAC 2025?

–Es verdad que el tiempo de que disponíamos era corto y que hemos tenido que trabajar a contrarreloj, pero hemos hecho lo que dijimos durante la campaña, que íbamos a escuchar a los colectivos, que son los que hacen el Carnaval en definitiva, y que en función de lo que nos trasladaran íbamos a hacer todo lo posible por realizar los cambios necesarios. El equipo de Gobierno no tenía ninguna intención de hacer un cambio porqué sí, sino que estuviera argumentado en peticiones que nos trasladaran. Hasta el momento se han podido llevar a cabo todas las peticiones que se han puesto sobre la mesa en las que había consenso, las hemos estudiado y puesto en marcha sin inconveniente. Por eso digo que estoy bastante tranquila. También te digo: vamos a ver cómo se desarrolla el Concurso, que es una cosa dinámica. Si este año vemos que algo no funciona, pues se estudiará. No hemos predeterminado cómo van a ser los cuatro concursos de esta legislatura, hemos montado un Consejo de Participación abierto, una herramienta que nos ha servido para escuchar a los representantes de la gente que hace Carnaval; hemos metido a la oposición, que tenía la experiencia de estos últimos años, para ver en qué nos podían aportar. Y en base a eso se ha montado este Concurso. ¿Es el definitivo? A día de hoy no lo sé, veremos cómo transcurre.

–El hecho de que el Patronato haya pasado a mejor vida, ¿les da mayor libertad a la hora de tomar decisiones?

–Lo que está claro es que el Concurso es municipal y que el Ayuntamiento tiene que tener la responsabilidad de su gestión, esto es así. De hecho, desde la Secretaría y la Intervención municipales te dicen que un tercero no puede tomar decisiones por el Ayuntamiento. Nos tomamos la responsabilidad de preguntar y consultar. La herramienta, en este caso el Consejo de Participación, sí nos ha servido para escuchar a todo el mundo de manera activa. Para mí no falta nadie ahí dentro. En función de eso hemos ido tomando decisiones. Ahora veremos si se queda así o hay que hacer algún cambio.

–¿Diría que en los últimos años, por querer ser demasiado condescendiente con algunas asociaciones, ha habido dejación de funciones en algún momento por parte del Ayuntamiento?

–Eso no lo sé. Lo que sí sé es que a nosotros nos demandaban que la participación fuera real de la gente que hace la fiesta, porque no estaban contentos con los foros, que era la fórmula que utilizó el anterior equipo de Gobierno. A nosotros nos trasladaron esas quejas. En los foros podía participar cualquier persona, y eso era una queja continua, incluso ha suscitado problemas que nos hemos encontrado después.

–Y encima se han topado con uno de los Concursos más tempraneros de la historia.

–Justo. De hecho, quería mandar un agradecimiento tremendo a los funcionarios, porque los mismos que han sacado la cabalgata de Reyes son los que están preparando este Concurso. No han parado de trabajar para llegar en tiempo y forma para que la fiesta se pueda desarrollar.

"Estoy convencida que con seis grupos por día vamos a conseguir ese dinamismo que todos están pidiendo”

–Uno de los problemas que se le achaca al COAC es lo largo que se hace y lo tarde que finalizan las sesiones. ¿Hay alguna fórmula mágica para acortar el tiempo de espera entre grupo y grupo?

–Ese es el gran problema y hemos trabajado en él. De momento hemos tomado varias decisiones. Para empezar hemos adelantado la hora de inicio, que será a las ocho de la tarde. La gente me decía que podíamos haber hecho funciones de más grupos, pero en aras de que fueran más cortas hemos agotado todos los días disponibles, con lo cual vamos a tener 17 preliminares, pero, salvo los fines de semana, de sólo seis grupos actuantes. Además hemos trabajado en esos tiempos de espera con la tramoya, a la que, desde aquí, también quiero mandar mi más sincero agradecimiento. Tenemos a gente muy profesional haciendo esta labor esencial. No hay ningún sitio del mundo donde se monten seis o siete musicales en un tiempo récord, y eso lo hace la gente del teatro que está trabajando ahí detrás. ¿Cómo se puede aligerar eso? Bueno, se puede trabajar, pero el montaje se tiene que dar, los tiempos se tienen que dar, yo quiero que la gente también entienda esto, que para que cuando se abra el telón se vea esa puesta en escena se necesita un tiempo, y eso requiere el trabajo de muchas personas. Espero que con todas las medidas necesarias tengamos sesiones un poco más ágiles. Estoy convencida que con seis grupos por día vamos a conseguir ese dinamismo que estamos pidiendo todos. Estamos de acuerdo en que no queremos que las sesiones sean eternas.

–El año pasado recuerdo que hubo alguna sesión, por ejemplo la primera semifinal, en la que actuaron dos grupos de la cantera antes de que comenzaran a cantar los adultos. ¿Esto se va a mantener?

–No. La cantera va a tener su espacio en mayúscula. Va a tener su Concurso, su final, y en esta, consensuado con ellos, hemos organizado una convivencia en la carpa de la calle, donde ellos podrán estar juntos todos los grupos. Allí habrá una televisión para ver la final, habrá un catering donde se les atenderá, y tendrán un espacio en un entorno agradable. Tendrán presencia en la Erizada y la Ostionada, donde irán, con contratos, a esos días importantes, que sabemos que la calle está llena de gente. Y, además, en el segundo fin de semana de Carnaval todos los finalistas, juveniles e infantiles, van a tener sus contratos, sin hacer diferencias de tarifas entre juveniles e infantiles. Con eso le hemos dado un buen papel dentro del Carnaval, pensamos que es la mejor manera de darles protagonismo y de que estén bien atendidos, no deprisa y corriendo delante de una semifinal. Eso no va a ocurrir este año. El Concurso de adultos se va a desarrollar con los adultos, en aras de ese dinamismo.

–¿Y la final?, que de un tiempo a esta parte parece que es obligado que la abra una antología.

–La final empezará sin prólogo de nadie. Se desarrollará como siempre. Los protagonistas tienen que ser los que han llegado a la final. Estamos hablando de un Concurso histórico, con unos premios históricos, nunca se han entregado los premios que vamos a repartir este año, 700 y pico mil de euros. Los mejores estarán ahí y les debemos un respeto. Luego el Ayuntamiento sí que va a tener espacios para generar agradecimientos. La primera sesión se abrirá con un minuto de silencio en memoria de los que nos han dejado este año en el mundo del Carnaval, vamos a recordar a toda esa gente.

"La cantera tendrá su espacio, pero no será deprisa y corriendo delante de una sesión de adultos”

–¿Tienen idea de hacia dónde quieren dirigir el Carnaval de la calle?

–Por supuesto. Nosotros no hemos parado de trabajar, sí que es verdad que hemos tenido que ir dando prioridad a las cosas que entendíamos que tenían que ir aprobándose por plazos en la junta de Gobierno local. Ahora lo que vamos a hacer entre todos los integrantes del Consejo de Participación es definir las mejoras que ellos quieren, que ya nos las habían dejado entrever en esa primera toma de contacto. El Carnaval en la calle se tiene que dar de forma anárquica, y se tiene que dar como el que vaya a disfrutar quiera. Pero, como responsable del equipo de Gobierno municipal, tengo que aportar las herramientas para que la ciudad esté limpia, sea segura, esté preparada para acoger a las cientos de miles de personas que van a venir a disfrutar de esta fiesta... Tendremos nuestra programación municipal propia para que todos lo pasen bien.

–¿Tendrá muchas novedades la programación oficial del Carnaval 2024?

–Está todo en marcha, pero por supuesto que contará con citas clásicas como los carruseles de coro, las batallas de coplas, los circuitos de agrupaciones… La gente necesita saber a qué hora en tal sitio actúa no sé quien, eso ayuda al dinamismo, más allá de lo que va a encontrar que es ese secreto que sólo lo puedes vivir si vienes y lo vives, que es lo que te enamora.

–El año pasado se le dio mucha caña al anterior equipo de Gobierno por la ausencia de iluminación extraordinaria de Carnaval. ¿En este tampoco hemos llegado a tiempo de tener más luces?

–No es que el nuevo equipo de Gobierno no haya llegado a tiempo, es que el anterior nos deja un contrato en vigor que nosotros no podemos cambiar. Es decir, ese pliego de alumbrado que recoge Navidad, Carnaval y Tosantos, fiestas muy importantes para la ciudad, está en vigor. El equipo de Gobierno anterior decide que en Carnaval sólo va a haber el Feliz Carnaval que se puede ver en la plaza Fragela. Eso es lo que recoge el pliego, que termina este año. Lo que sí vamos a generar son otros alicientes, que no tienen que ver con bombillas, para que la gente disfrute de nuestro Carnaval.

–¿Me puede asegurar que en 2025 Cádiz estará iluminada por Carnaval?

–Te lo puedo asegurar. Cádiz volverá a tener luz por Carnaval en 2025. Estamos trabajando ya en ese pliego de alumbrado.

–Volviendo al Concurso. ¿Se plantean sacar la preselección de Falla como reclaman algunas voces de la fiesta?

-No. El equipo de Gobierno no ha estudiado esa posibilidad, entre otras cosas porque nadie lo ha propuesto formalmente. Es que nosotros entendemos la gestión del COAC como los colectivos quieren. Es como hablar de una final de tres o de cuatro.

–¿Y usted qué prefiere?

–Es que yo estoy para gestionar, no para opinar. Teníamos claro que íbamos a hacer gestión, para eso nos han puesto aquí los gaditanos, no para anteponer nuestra opinión personal sobre los asuntos. En todo buscaremos un consenso. No nos plantearíamos sacar la preselección de este magnífico teatro sin que nadie nos lo pidiera. Si esto se produce entonces llegaría el momento de estudiar esa posibilidad.

–Igual que ocurre con el asunto de la fecha fija para el Carnaval de Cádiz, que también se ha hablado en alguna ocasión para evitar, sin ir más lejos, que el Concurso arranque con regalos de Reyes sin desempaquetar.

–Justo. Es la misma tónica. Nadie nos ha planteado de forma seria esta posibilidad. Quedaría como raro, creo yo, pero bueno, siempre he dicho que eso de cambiar la fecha es hacerlo al completo, no sólo el Concurso. Entonces no sé yo…

"Cuando entramos a la Casa del Carnaval nos quedamos ojipláticos. Pensamos encontrarnos otra cosa”

–¿Qué opina de la Casa del Carnaval tal y cómo se la ha encontrado? ¿Va acorde a la idea que usted tiene?

–Cuando hemos llegado nos hemos quedado sorprendidos. Yo no había entrado y era el proyecto más grande que el anterior equipo tenía, dicho por ellos, y habían generado muchísimas expectativas con él. Dijeron que habían trabajado muchísimo, que no me cabe la menor duda, pero cuando fuimos a visitarla, con el alcalde en este caso, nos quedamos ojipláticos de lo que estábamos viendo. Porque aquello estaba desangelado, tenía humedades, había baños que no funcionaban, las salas estaban absolutamente vacías, lo único que había era el maravilloso jarrón de Antonio Accame, la exposición permanente también de este artista, la sala de audiovisual, que cuando fuimos mirando con detenimiento vimos que mucha de la información estaba errónea, y poco más. No había mobiliario, no había personal adjudicado a la Casa del Carnaval, no había dotación presupuestaria. Una tienda que no estaba licitada, una cafetería que no estaba licitada… En fin, sacar pecho de un proyecto así… Pensamos, honestamente, que íbamos a encontrarnos con otra cosa.

–¿Y cuál es su planteamiento a partir de ahora?

–Dinamismo total. Pero no nos vamos a engañar, para dotar aquello de personal necesitamos unos pasos previos, porque todo el mundo sabe que el personal municipal también requiere de unos trámites, al igual que la propia obra, debe ir de la mano. Hay que dotar al equipamiento para que tenga algo tan sencillo como papel, lápiz, boli, mesas y sillas. Como no se ha hecho, ahora hay que generar unos pliegos y unos contratos para que haya mobiliario. Ya hay personal, pero no lo había. Hemos tenido que ir a la garantía del edificio para exigir a la empresa, que por cierto estaba en concurso de acreedores, que arreglara las deficiencias. Dimos el dato, eran 188.000 euros de deficiencias, es que lo íbamos a tener que pagar los gaditanos, las deficiencias de un edificio que está en garantía.

–¿Le encuentra alguna explicación a esto?

–Mi opinión es que se hizo deprisa y corriendo pensando que llegaban las elecciones y había que abrirla antes, quiero pensar eso, porque, de lo contrario, sería un grave problema de gestión. Es que no ha existido vaya. A la vista está.

–Después de ocho años en los que los repertorios de los grupos han sido bastante benévolos con el alcalde, ¿prevé muchas coplas a Bruno García y el regreso de la derecha a San Juan de Dios?

–Hombre, se tienen que dar, creo yo. Además nuestro alcalde está un poco esperándolas con buen tono. Lo va a recibir bien. El Carnaval es la fiesta de la libertad y ahí se tiene que dar la crítica. En muchas ocasiones sirven para ver qué es lo que está pasando. Es verdad que llevamos seis meses en el Gobierno, pero incluso ya le han adelantado al alcalde alguna cosita. Nosotros vamos a estar aquí para escucharlo todo, queremos estar pegados a la calle, yo he estado, incluso el alcalde conmigo, en ese Consejo de Participación, estamos hablando y oyendo a la gente, y he visto cómo reaccionaba con la Navidad a cada cosa nuestra. Y con el Carnaval va a pasar igual.

–Que sepa que va a dormir poco.

–Ya lo hago, ya duermo poco. Pero es un inmenso honor ocupar este cargo.

–¿Cree que también le caerá alguna coplilla o aún tienen que coger más confianza los autores con usted?

–No lo sé, pero es un orgullo ser partícipe de lo más grande que tiene la ciudad.

–¿Tiene alguna modalidad preferida? ¿Ha participado en alguna agrupación?

–Me gustan todas las modalidades, y cantar no, pero he participado de la fiesta. Aunque nací en Huelva llevo 15 años viviendo en Cádiz y no me he perdido ningún Carnaval. En Huelva se tiene una admiración profunda por la fiesta gaditana, como en toda España. Yo lo he vivido antes de ser madre de una manera, y de otra cuando llegaron mis dos hijos, pero he tenido la suerte de ver sesiones del Concurso desde todos los sitios del teatro. Me faltaba el palco municipal.

–Pues a eso le pone solución este martes.

–Estoy deseándolo.