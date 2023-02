COAC 2023 | Antonio Rivas: "Es una pena que se nos vaya Julio Pardo en pleno Concurso"

Antonio Rivas es uno de los coristas que más tangos y carnavales ha compartido con Julio Pardo, desde que en el año 92 cruzaran su caminos con el coro 'Guanahaní' para sellar una historia juntos en la autoría de su coro.

Con la voz desgarrada, rota de dolor, Rivas contaba que esta misma mañana hablaba con él sobre su coro, 'Los martínez', "con el que estaba muy contento, con la idea, con el cambio de estilo, músicas...me lo contaba el otro día en el Ducal. Estaba realmente satisfecho y sobre todo con la incorporación de su hijo en la autoría ", decía consternado, "y es una pena que se nos haya ido en pleno concurso y no pueda ver el resultado del coro".

Y es que Rivas cuenta que habían quedado esta misma tarde para el ensayo "y de repente ha entrado Lucena con la cara desencajada, y ha dado la noticia, no podía esperar esto, aunque tuviera sus achuchones, ahora estaba bien, no me imaginaba que se fuera de forma tan inminente".

Antonio Rivas y Julio Pardo unieron sus caminos en el año 92 y desde entonces han pasado 28 carnavales juntos, 27 por seguido, mas este último tras el parón del pasado concurso, que hace el 28.

El coautor de 'Los Martínez' reivindica la medalla de Andalucía para su amigo y compañero Julio Pardo, "que no la ha visto en vida y no ha sido culpa de nadie, sé que en la Junta están receptivos, porque Julio no solo ha significado muchísimo para el mundo del carnaval, su figura ha trascendido a otras facetas como el mundo cofrade y la colaboración con tantos artistas para sus espectáculos".

Un justo reconocimiento a toda una trayectoria, toda una vida en la que han compartido cientos de vivencias personales y carnavalescas, de las que se queda con aquel cd que le firmó en sus principios tras un ensayo general en el bar de Paro Rosado "para decirme que sería el primero de los muchos años que íbamos a llevar juntos, y serán coros de mucha calidad", rememoraba con nostalgia.