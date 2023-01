COAC 2023| Antonio Rivas: "Lo que espero de este Concurso es justo lo que nos faltaba, volver a la normalidad"

–Vuelta doble para Antonio Rivas al coro. A la normalidad de un Concurso sin restricciones y al coro con Julio Pardo, tras un parón de cinco años ¿Cómo está resultando?

–Este es un concurso especial, que vuelve a su fecha. Hay que decir que tenía intención de retirarme. Empecé en el 82 y la vida al final son unas horas, hay que hacer más cosas, porque te mantiene la mente sana. Y se suponía que iba a ir dejando el Carnaval que, como decía Ramoni, me lo ha dado todo varias veces, ganar, perder, éxitos y fracasos. Le busqué sucesor al coro y todo, el Canijo, que ha cumplido con creces estos años. Pero por problemas personales ya no podía escribir, así que, como se dice en Cádiz, me entrecogieron en una boda entre los postres y los cubatas para que volviera a escribir al coro. Total, que acepté para salvar el año, me comprometí para 2022 y ya vería al año siguiente. Pero finalmente con el cambio a junio y todos los problemas de restricciones el coro no salió, y mantuve mi compromiso para este año. Ya veremos al próximo.

Guashisnay Como guiño al IX Congreso Internacional de la Lengua que del 27 al 30 de marzo se celebra en la ciudad, la redacción de Diario del Carnaval pretende atesorar las palabras del habla gaditana favoritas para las diferentes personalidades de la fiesta grande de Cádiz que desfilarán por estas páginas durante el COAC. Antonio Rivas ha elegido ‘Guashisnay’, que procede del inglés ‘Whats your name?’, de cuando “Cádiz era puerto comercial siempre en contacto por el mar con todo el mundo. Ciudad de trasiego constante de forasteros de paso o para quedarse. Los guashisnay o se vienen a vivir con nosotros o se llevan a Cádiz en su corazón para siempre”.

–¿Pero entonces no llega para quedarse? ¿Es solo este año?

–No lo sé aún. Si tengo una buena idea o me ofrecen una buena idea, pues sí. Si no, pues no. He experimentado todas las emociones posibles y cuantos más años pasan, ganas con más euforia y más humildad. Porque al final la misión es demostrar que aún tienes esa capacidad. Mi compromiso es ese, y voy a seguir mientras tenga un nivel. Voy a seguir si voy a sumar, que no siempre se consigue.

–¿Supongo que le habrá picado el gusanillo del coro estos años?

–He sentido la ausencia, pero no he tenido mono, salvo cuando he escuchado abajo de la batea. Cuando el Carnaval pasado se cambió a junio y no querían salir pues hicimos a contrapelo la antología y aguantamos el proyecto de este año.

–¿Volvéis con vuestro sello de siempre o ha evolucionado algo dentro del coro tras el paso de Antonio Pedro Serrano en la autoría y con la nueva dirección?

–El coro viene muy diferente, con registros musicales distintos, una estética también diferente. Siempre nos echan en cara la estética militar y marciales de nuestros tipos, y hemos dado una vuelta a todo, con músicas más actuales y pop y un tipo distinto. El coro también lleva el peso de Julito en la afinación, y me han permitido introducir un poco de Antílopez, Rozalén, Delincuentes... No quería hacer lo mismo después de haberlo dejado.

–¿También ha cambiado entonces el proceso creativo?

–Antes creaba junto a Julio, pero tras la pandemia todo ha cambiado. Ahora es más online, lo hago desde mi casa, tranquilo en el sofá, donde me viene la inspiración o no... La cuestión es que hay bastante material, nunca nos ha faltado.

–¿Qué nos puede adelantar de ‘Los Martínez’?

–Pues es la historia de un personaje inventado, también muy de la pandemia, de cómo nos hemos reseteado todos. Es un empleado típico de oficina que trabaja de 8 a 15.00 horas. Uno cualquiera, con su ordenador, su flexo, que echa horas para pagar facturas y un buen día lo deja todo, se transforma y empieza a ver la vida de otra manera.

–¿Y como ve la modalidad a la que vuelves para competir por el oro?

–La modalidad en cuanto a calidad de grupos está como en sus mejores tiempos. Con más de seis coros magníficos y unos cuantos más también buenos.

–Recordar los 45 años que cumple el coro de Julio Pardo. ¿Cómo va la campaña para la medalla de Andalucía?

–Es una candidatura que impulsó el Aula de Cultura y no solo por su faceta como autor de Carnaval, también por su aportación a la música de Semana Santa en Sevilla, en Málaga, Granada etc. Y por todo ello se están sumando muchos colectivos.

–¿Cambiaría algo del concurso?

–Para mejorar premiaría los tipos y las coplas que tuvieran pinceladas de gaditanismo. Este es un concurso abierto a todo y a todos, pero con una raíz en Cádiz que no puede o no debe perderse.

–¿Qué espera de este Concurso 2023?

–Espero justo lo que nos faltaba, volver a la normalidad. Creo que lo vamos a disfrutar mucho, y más aún el año que viene, porque este no le ha dado tiempo a muchos grupos a recuperarse del carnaval de junio. Así que tengo ganas de regresar a lo de siempre.