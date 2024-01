Los Chaves se unen para despedir a Juan, el patriarca, en una chirigota muy familiar

"Me quieren despedir, pero yo me resisto". Juan Chaves Reina, chirigotero de 83 años, es el novio de la despedida de soltero en la que se basa la chirigota '¡¡Por fin lo despedimos!!'. Y qué mejor que irse de fiesta con su familia. Porque para Juan este año, en el que cumple su concurso número 28, "ha sido el más bonito de mi vida carnavalesca". Sus hijos David y Mario, uno comparsista con Martín y Carapapa, entre otros, y el segundo muchos años con Vera Luque, le convencieron para salir juntos. "Cuando me lo propusieron no me lo creía", admitía Juan Chaves.

"Van a ser seis meses maravillosos junto a mis hijos. Esto no hay dinero que lo pague. Antes los veía en cumpleaños y ocasiones especiales y este vez los he visto de lunes a viernes compartiendo ensayos. ¿Qué más se puede pedir?", se preguntaba el veterano chirigotero en los camerinos. 28 años de Falla y sin ninguna final, algo inaudito que nunca le quitó las ganas de hacer Carnaval. Chapó.

En el grupo hay más Chaves. El hermano de Juan, por ejemplo, Joaquín, muchos integrante del coro de Los Niños, pero ambos no coincidieron nunca en el Carnaval. El quinto Chaves es Chema, hijo de José, otro hermano de Juan y Joaquín.

Otro ilustre del Carnaval se ha apuntado este año al proyecto de los Chaves. No salía desde 1998, cuando lo hizo con la chirigota de Juan Rivero 'Una chirigota con invertidos'. Hablamos de Salvi González, con un historial que asusta, pues fue integrante de chirigotas como 'Los mulilleros de Cai' en 1979 y representó al Pato Nicol en el cuarteto 'Mario Carmelo y sus muñecos' de 1980.