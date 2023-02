Juan Chaves: 82 años y al pie del cañón

Tiene mérito, oigan. Juan Chaves Reina. 27 años de Concurso y ninguna final. "Si fuera por los premios ya me habría retirado. Vengo porque me gusta el Carnaval y me gusta cantar. Y así será mientras me respeten el coco y la garganta", decía Juan Chaves antes de cantar con su chirigota, la de Los Viejos, en la que él es el mayor y el director desde los inicios. 82 años tiene, casi nada. Es el único que queda de la chirigota que vino por primera vez al Falla en 2004 como 'Nunca es tarde si la dicha es buena', presentada entonces por el centro de día Cádiz-Caleta, en la calle Zaragoza. Este año el grupo, en el que casi todos superan los 50 años, se llama 'Ayyy, que te como'. "Mientras que yo esté aquí, esta será la chirigota de los viejos", afirmaba Juan.

Pero Juan Chaves ya fue chirigotero mucho antes, debutando, ya mayorcito, con 42 años, en 1982 en 'Los pipirigañas'. Y hasta comparsista en 'Tatuaje', que sacara Ricardo Villa en 1984, dirigida por Faly Pastrana. Chaves recuerda que en una ocasión estuvo a punto de pisar la final, "pero el jurado nos puso un cero en el tipo ya que íbamos de mujeres". Habla de la chirigota 'Las misses guapetonas', de 1987.

Bromeaba Chaves con la edad de los componentes y el hecho, a favor, de cantar temprano, para así "acostarnos antes". Con esas edades manejan horarios de infantiles, ensayando, en la peña La Estrella, a las seis de la tarde. En su familia, curiosamente Juan es el que sale, mientras sus dos hijos, David y Mario, comparsista y chirigotero, descansan este año.

Se mostraba "muy contento" con el trabajo realizado por los autores de la letra, José Manuel Valdés y Cesáreo López, y el músico, Juan Contreras Pinto, todo un viejo rockero recordado por su aportación a la cantera. ¿Pretensiones? "Intentar pasar a cuartos de final", admitía este chirigotero que canta por amor al Carnaval. Chapó.