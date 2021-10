Un Carnaval sin foame

El de 2022 será un Carnaval atípico que cambiará el paso y el ritmo habitual en todas las personas e instituciones que lo harán posible. Ensayos de agrupaciones de enero a mayo y planificación municipal para la fiesta en primavera. Y este cambio de estación y de temperatura influirá y mucho en los proyectos escenográficos de los grupos que acudirán al Concurso y a la calle. Aquí tienen mucho que decir los artesanos, a los que el trastorno de fechas, después de un año en blanco, no les viene del todo mal. Habrá faena que se enlazará entre febrero, con grupos foráneos, primavera y los proyectos, desde septiembre, para el Carnaval de 2023, que se espera vuelva a su fecha habitual.

Mayo y junio significan buen tiempo en una ciudad como Cádiz, por lo que los disfraces tendrán que adaptarse a las circunstancias meteorológicas. El artesano Juandi Aragón, de la empresa Achicarte, reconoce que “estamos hablando con las agrupaciones y a la hora de encargar sus tipos están teniendo presente el calor que puede hacer. Hablamos de telas más livianas, de mangas cortas y, en fin, cde ideas enfocadas a las altas temperaturas en el teatro y en la calle. Si en febrero hace calor en el Falla, imagina en mayo y junio”.

Juandi Aragón. Artesano, empresa Achicarte. “Estamos hablando con las agrupaciones de telas más livianas e incluso de mangas cortas”

Manuel Jesús Sánchez 'Manue', de la empresa Artifex, cuenta que “hemos hablado con dos coros que han cambiado su idea inicial de disfraz para vestirse de manera que los componentes no pasen mucho calor. El cambio de fechas va a condicionar mucho las puestas en escena. No es año de muchos lujos teniendo en cuenta que el post carnaval no va a ser muy prolongado”.

Juandi Aragón prevé un Carnaval low cost. “He notado que las agrupaciones ven el de 2022 como un Carnaval puente y no quieren invertir demasiado dinero porque van a tener menor recorrido de actuaciones acabando el Concurso a principios de junio”, estima. No cree “que vayan a invertir como en un Carnaval normal porque van a tener que guardar también dinero para septiembre, cuando encarguen los proyectos para febrero de 2023. Sería extraño que hicieran dos grandes inversiones tan seguidas”.

Juan Lucena. Director de coros. “Ni pensar en un tipo como el que llevamos en 2020, que nos disfrazamos de instrumentos”

Apunta Juandi que su empresa ha recibido llamadas de grupos de fuera, de los que van a cantar en febrero en sus localidades y no vienen a Cádiz. Esta situación favorece a los artesanos. Manuel Jesús Sánchez reconoce que “seguimos trabajando para febrero con dos agrupaciones de otras provincias, con las que no hubiésemos podido trabajar si el Concurso de Cádiz se hubiese celebrado en su fecha natural”. Rafa Aragón, de Quattro's Producción Artística y presidente de la Asociación de Artesanos del Carnaval (Artecar), puntualiza que “hay trabajo con las agrupaciones de fuera para sus carnavales, pero no invertirán el dinero que invertirían si vinieran al Falla. Entre tanto cambio, Sánchez resume el sentir de estos creadores: “Después del parón de un año vienen bien esta racha”.

Si hay una modalidad a la que el calor puede afectar es la del coro. Tanto en los ensayos como en el Falla y en la calle. La temperatura en los días de carruseles, si se mantienen en horario de mediodía, puede convertirse en un problema para estos grupos sobre las bateas. Juan Lucena, director del coro de Julio Pardo, expone que “ayer mismo -por el miércoles- estuvimos hablando con la empresa de artesanos con la que trabajamos, Artevida, para buscar un tipo fresquito y liviano. Ni pensar en un tipo como el que llevamos en 2020, cuando nos disfrazamos de instrumentos”, añade entre risas. Lo tiene claro: “Nada de foame ni abrigos”. Aunque concluye que “lo que pensemos para el Falla será con todas las de la ley. No por ser el Concurso en mayo nos vamos a presentar de cualquier manera”.