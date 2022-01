El Carnaval de Cádiz y sus historias: las grandes ausencias de 1988

El Concurso de Agrupaciones de 1988 será recordado por las ausencias de varios primeros espadas, los más veteranos entonces, de la modalidad de comparsas. Fue una coincidencia que Antonio Martín, Pedro Romero y Aurelio Real, Luis Ripoll, Joaquín Quiñones-Pepito Martínez y Enrique Villegas decidieran tomarse un año sabático. Y llamaba la atención por cuanto Martín y Romero-Real habían quedado el año anterior en lo más alto de la tabla, Martín ganando con ‘A fuego vivo’ y Romero y Real segundos gracias a ‘Con gancho’. Con el tiempo, tanto Martín como Quiñones expusieron que todo se debió al hastío acumulado después de tantos años sin parar la máquina de las coplas, aunque entonces se interpretó como una especie de lamento de estos autores por el cierre del Teatro Falla para su reforma, cogiendo el testigo el Teatro Andalucía.

Venía Martín de ganar tres años de forma consecutiva. El coplero explicaba a este diario hace cuatro años que “no fue un plante al Concurso ni nada parecido. Simplemente entendíamos que los tres triunfos podían pesarnos en el concurso de 1988. También teníamos ganas de parar y acordamos preparar la antología”, recuerda. Pero no faltó su música para el coro de La Salle Viña, ese año ‘Rodeo’. Por su parte, Quiñones declaraba que “no fue por ninguna polémica ni follones. Simplemente quería tomarme un descanso”. El autor había sacado en 1987 ‘Clásicos de la música’. “Coincidió que ese verano me rompí los ligamentos cruzados del tobillo de camino al trabajo y estuve ingresado una semana. Ese percance y el cansancio me llevaron a tomar la decisión”, dijo.

Ninguna de las agrupaciones ganadoras logró repetir el éxito posteriormente

Lo cierto es que la ausencia del citado ramillete de ases motivó, además del pesar de los aficionados, una respuesta contraria de algunos compañeros que siguieron en liza. Fue el caso de Antonio Martínez Ares, quien en un pasodoble de su comparsa ‘Entre tus brazos’ criticó lo que a su juicio era un ninguneo de la afición a quienes sí habían decidido continuar en la brecha. “Dicen que este año el Carnaval será menos Carnaval porque los punteros se han negao a salir, dicen que este año no todo será igual y yo la verdad es que no lo veo así...”, empezaba diciendo la letra. “Que si no salen me da igual, lo que no se puede es llorar, comprendo que hayan hecho cosas de valor pero es bochornoso, por favor, que si ellos no salen se pongan luto por todo un año. Díganme entonces qué coño pinto aquí yo, igual que ellos sigo dando siempre la cara sin nada a cambio”. El pasodoble acababa diciendo que “si están cansaos, que estiren las piernas, si es por cajonazos, yo los llevo a cuestas, que no pasa nada si es que ellos no salen y perdonen por mi expresión, pero en los tiempos que corren, nadie se muere por nadie”.

También expresó su descontento en el popurrí la comparsa que ganó el primer premio, ‘Al compás de mi cepillo’, con repertorio de José Manuel Prada y voces del veterano conjunto de la peña Nuestra Andalucía. “No sé cual serán los motivos, tampoco sé bien las razones que tienen algunos autores, pa no estar aquí, pa no estar aquí. Hay que estar aquí, no vale la excusa de estar saturado ni de estar cansado”, clamaba esta comparsa. El año siguiente Martín, en ‘Tras la máscara’, le respondía así: “Y exija que hay que estar aquí que queda muy gaditano, aún sabiendo de antemano que hay que dar más pa exigir. Hágame caso y tome ya, jajajaja, lecciones de Carnaval”.

Incluso en otras modalidades hubo toques. La chirigota ‘La gran reserva’, de José María Bocardo y José Antonio Pérez Fernández ‘Habichuela’, cantaba en su popurrí que “algunos indios se han quedado en la reserva, como por ejemplo, Enrique Villegas. Yo no me explico por qué no han querío salir, ni Pedro Romero ni Antonio Martín. No sé los motivos ni tampoco razones por qué no han escrito Villanueva ni Quiñones. Pero en la reserva, sí, quedamos más indios pa seguir cantando a mi tierra en Carnaval”.

Martín y Quiñones aducieron cansancio después de muchos años en la brecha

Pero como suele suceder en la fiesta gaditana la maquinaria, salvo pandemia, no se para por más que grandes autores falten a la cita. Así ha ocurrido siempre. Y las destacadas ausencias sirvieron para que se disfrutasen otras novedades como el regreso a lo más alto del citado grupo de Nuestra Andalucía o la irrupción de una comparsa tan rompedora como melódica y elegante: ‘España la Nueva’, con la letra de Paco Villegas, la música de José Luis Bustelo y un grupo de componentes venidos de otras comparsas dirigido por Norberto Iglesias. También tuvo éxito la unión del grupo de ‘Con gancho’ con Antonio Bustos para sacar ‘Caña y mimbre’ y en cuarto lugar se clasificaba Martínez Ares, que había enganchado al público más joven.

Aquel año, segundo en el Teatro Andalucía y marcado por el pelotazo de ‘Los combois de a pejeta’, se dio una curiosa circunstancia. Una especie de maldición pues las agrupaciones ganadoras de los primeros premios no volvieron a repetir nunca tal éxito. Ni el cuarteto del ‘Libi’, ese año ‘El velatorio’, escrito junto a Manolo Santander, ni la citada chirigota ‘Los combois de a pejeta’. Tampoco el coro del dúo Eduardo Bablé-Salvador Longobardo, este año ‘Quo Cadix’, y el grupo de Nuestra Andalucía lograron volver a probar las mieles del triunfo.