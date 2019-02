Nolasco se estrena en el Falla para ver a Martínez Ares

En noviembre el intérprete y compositor sevillano Nolasco vivió una "noche mágica" en el Teatro de la Tía Norica, donde presentó su último disco con la colaboración de Antonio Martínez Áres, aparte de otros artistas de la tierra como Andy&Lucas, Manuel Gago y Joselete. "Y ahora vengo a devolver aquel regalo acompañando a uno de los grandes nombres de la noche y del Concurso: Antonio Martínez Ares y a su comparsa 'Los carnívales" cuenta desde el Bar Falla, donde hace una pausa para tomar una tapa.

Precisamente esta noche el artista se estrena en el templo de las coplas que es el Teatro Falla, "en las entrañas del folklore más potente de Cádiz", describe. Un lugar que admira por lo que conlleva, "por la implicación de la gente, los concursantes y el espectador, esto está en el ADN de los gaditanos, el lugar donde cantan, protestan, reivindican y piropean", comenta de este sentir popular y musical que vincula precisamente al último trabajo en el que anda inmerso.

"Acabo de regresar de Marruecos, donde he estado veinte días empapándome del folklore de aquella tierra, donde he grabado con el artista local Hamid El Hadri para mi último trabajo". Un disco que actualmente está "al 20 por ciento, todavía nos queda mucho por hacer, pero cuyo inicio no ha podido ser mejor".

Nolasco cuenta precisamente que el punto de partida de este disco fue "aquel concierto, aquellas colaboraciones en Cádiz, que es muy importante en este proyecto", dice poco antes de encontrarse con el grupo de Antonio Martínez Ares, del que es un gran seguidor, como lo es del Selu. Como andaluz afirma que aunque de joven seguía aún más este Concurso, "el Carnaval de Cádiz siempre ha sido un gran referente".