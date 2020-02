–¿Recicla?

–Sí, sí, aunque es bastante complicado en el centro de Cádiz. Los puntos están bastante lejano de las casas.

–¿Y en la vida real es usted una persona resiliente? ¿Se rehace con facilidad?

–Lo intento, aunque fácilmente no, pero sí intento tomar una actitud resiliente ante los problemas. Pero cuesta.

–Germán es feliz... y no vale decir haciendo pasodobles.

–¿No vale? Pues viajando. Ahora que está más asequible disfruto mucho conociendo mundo.

–¿Qué lugar le ha marcado?

–Montevideo. He ido dos veces, primero con la comparsa de ‘Araka la kana’ (2007) y luego con la chirigota del Canijo (2009).

–Su plan perfecto de domingo es...

–Pues aunque suene contradictorio con la anterior, mi plan perfecto para el domingo es estar en casa. Trabajo en Jerez y me llevo toda la semana dando vueltas; luego el ensayo, y si el fin de semana tienes que salir también a cantar... Así que el domingo, en cuanto puedo, me encanta disfrutar de la tarde y de no pensar un poquito, que también lo necesito.

–¿Tiene otra afición confesable?

–El Cádiz CF. Soy muy cadista, más que el fútbol me gusta el Cádiz, que son cosas diferentes, y lo vivo con mucha intensidad.

– ¿Se sofoca más con el Cádiz con el Carnaval?

–No, me gustaría pero no. Y eso que con el Cádiz me sofoco bastante. Pero bueno, me dan los disgustos a medias.

–¿Y cómo se quita luego tanto estrés?

– Jugando al FIFA. Es lo único que me relaja creo. Antes de los exámenes en la carrera siempre jugaba un par de partidos.

–Su película favorita.

– La vida es bella.

–¿Qué es lo último que ha leído?

–Pues un libro de Nietzsche, El ocaso de los ídolos. Por placer El amor, las mujeres y la vida de Mario Benedetti.